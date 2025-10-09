La eurodiputada Elena Sancho defiende una PAC "más simple, más justa y segura para el sector"

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada navarra del PSOE, Elena Sancho, ha valorado que el Parlamento Europeo haya aprobado el segundo paquete de simplificación de la Política Agraria Común (PAC) como "un avance necesario para enfrentar los desafíos del sector agroalimentario y adaptarlo a la realidad de cada trabajador y trabajadora", y ha defendido una PAC "mas simple, más justa y segura para el sector".

Sancho ha destacado que este segundo paquete debe contribuir a "mejorar la eficiencia y la proporcionalidad del sector, sin renunciar a sus objetivos medioambientales y sociales, que son fundamentales para garantizar el futuro tanto del sector agroalimentario navarro como del europeo".

Entre las medidas incorporadas, Elena Sancho, ha valorado "el aumento del umbral máximo de ayudas directas y la nueva intervención del FEADER para paliar los efectos de catástrofes naturales".

La eurodiputada navarra ha destacado la necesidad de "seguir protegiendo los suelos y pastos, porque sin ellos, no tendremos futuro agroalimentario".

Sancho ha insistido en que la "simplificación" debe ir acompañada de "seguridad jurídica y transparencia para los agricultores, recordando que la obligatoriedad de los contratos por escrito en el sector agrícola es una herramienta clave para la estabilidad de nuestros productores, promoviéndoles a una comercialización más justa".

La eurodiputada navarra ha concluido reclamando una PAC que "dé respuestas reales a las necesidades de agricultores y ganaderos, y al mismo tiempo refuerce los compromisos sociales y medioambientales".

La propuesta aprobada por el Parlamento Europeo plantea relajar los requisitos ambientales que deben cumplir las explotaciones agrícolas para acceder a financiación de la PAC, una flexibilidad que Bruselas defiende que puede ayudarles a aliviar la carga burocrática.

En el texto adoptado por 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados piden más flexibilidad y apoyo a los agricultores para que cumplan las normas vigentes de la política agrícola común (PAC).

Este nuevo paquete de simplificación administrativa --que Bruselas ha bautizado como 'Ómnibus III'-- busca reducir duplicidades con las normas nacionales y supondrá que, por ejemplo, se considere automáticamente que las explotaciones ecológicas certificadas cumplen algunos de los requisitos medioambientales de la UE para recibir financiación.

El Parlamento se opone a un nuevo tipo de pago directo propuesto por la Comisión para los agricultores afectados por desastres naturales, aunque coincide con la propuesta de la Comisión de un nuevo pago de crisis a través de los fondos de desarrollo rural de la UE.

Esta ayuda de crisis para los agricultores debería ser obligatoria para los Estados miembro, según los eurodiputados, que consideran también que los brotes de enfermedades animales deberían añadirse a la lista de eventos cuyo impacto en los agricultores podría justificar la ayuda financiera.

Para que más agricultores puedan recibir apoyo en caso de pérdida de ingresos o de una parte de su producción debido a riesgos ajenos a su control, los eurodiputados también proponen reducir el umbral para que estos puedan acceder a fondos de los gobiernos nacionales para cubrir las primas de seguros. Así, proponen un umbral de al menos el 15% de la producción o los ingresos anuales promedio perdidos, en comparación con el 20% propuesto por la Comisión.

La Eurocámara también propone aumentar los límites máximos para el apoyo a los pequeños agricultores con un pago anual de hasta 5.000 euros --en lugar de los 2.500 euros propuestos por la Comisión-- y un nuevo pago único para el desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros, en lugar de los 50.000 propuestos.