Evacuado el asentamiento de personas que pernoctaban en el entorno de Aranzadi ante el riesgo de crecidas del Arga

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Personal de Servicios Sociales, acompañados de Policía Comunitaria y agentes de Policía Municipal de Pamplona, han procedido este lunes a levantar el asentamiento de personas migrantes que pernoctaba en el entorno del frontón de Aranzadi.

Con esta actuación, precedida de otra similar llevada a cabo la semana pasada, el Ayuntamiento completa los trabajos para vaciar de asentamientos las zonas inundables de la cuenca del río Arga a su paso por este parque.

Esta tarea, que ha afectado a un total de 39 personas, según el censo realizado el día 15 de este mes, viene justificada por "la obligación municipal de garantizar la seguridad, ante el riesgo de crecidas, para las personas que allí pernoctaban".

Según han informado desde el Consistorio, "a todas ellas se les ha ofrecido un realojo provisional en recursos habitacionales municipales, con la salvedad de las personas sancionadas por comportamientos violentos anteriores en esas mismas instalaciones".

Estas tareas comenzaron el pasado jueves 15 de octubre con la personación de agentes de Policía Municipal que, acompañados de personal de atención en calle del área de Acción Social, elaboraron un censo de las personas que pernoctaban a orillas del Arga o en zonas inundables del parque de Aranzadi. En ese recuento se computaron 39 personas.

UNA ACTUACIÓN EN VARIAS FASES

En una primera fase de esta actuación, llevada a cabo el pasado lunes 19, los agentes procedieron a levantar los asentamientos en las ubicaciones más cercanas al cauce del Arga.

Como consecuencia de esta actuación, 20 personas que pernoctaban en la zona debieron abandonarla y se levantaron cerca de una veintena de tiendas.

De las personas afectadas, 10 aceptaron ser derivadas al albergue municipal, donde se les ofreció el servicio que marca la ordenanza: tres noches de pernocta, ducha, desayuno, comida y cena y servicio de higiene.

El resto "rehusaron la ayuda o no pudieron acogerse a ésta por estar sancionados por mal comportamiento en sus estancias previas en este mismo albergue".

Los enseres, tiendas y pertenencias de todas las personas que pernoctaban en esos asentamientos fueron puestos a su disposición para que se los llevaran. Los materiales que no fueron reclamados han quedado bajo custodia policial para que sean retirados por sus dueños. Las zonas en las que se actuó fueron posteriormente limpiadas por personal contratado por el Ayuntamiento de Pamplona.

La segunda fase de esta intervención ha tenido lugar este lunes por la mañana. El operativo, centrado en la zona del frontón del parque de Aranzadi, ha comenzado a las 7.30 horas y tanto los agentes de Policía Municipal como los trabajadores de Acción Social "han repetido el mismo modo de actuación: se ha informado a las personas allí acampadas de los riesgos de pernoctar en una zona inundable y se les ha conminado a abandonar el asentamiento tras ofrecerles los recursos habitacionales transitorios que marca la ordenanza".

En total, se han levantado algo más de una decena de tiendas de campaña y se han visto afectadas 25 personas, algunas de las cuales, en torno a una decena, ya habían sido desalojadas la semana anterior.

De las 25 personas, 12 han aceptado acudir al albergue municipal y el resto "o han rehusado o no podían acogerse a esta ayuda por haberla tenido hace una semana o estar previamente sancionados".

La actuación tendrá nuevas fases en las próximas semanas "que vienen justificadas por la obligación del Ayuntamiento de salvaguardar la seguridad de las personas que pudieran estar pernoctando en zonas inundables del término municipal".