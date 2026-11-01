Evacuado en helicóptero un ciclista herido bajando del Perdón en Uterga

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de SOS Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 50 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída en una ruta de BTT mientras bajaba del Perdón, en el paraje de Francoandía, en el término municipal de Uterga.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.59 horas y ha movilizado a los bomberos de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate y la Guardia Civil.

El GRT ha rescatado al herido con la grúa del helicóptero y lo ha trasladado hasta la helisuperficie de Miluze. Desde allí, ha hecho transbordo a una ambulancia de Soporte Vital Básico que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, donde ha quedado ingresado con una posible fractura de clavícula.