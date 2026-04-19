Evacuado por un incendio un local de hostelería en Orkoien

PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un local de hostelería ubicado en el polígono Ipertegui de Orkoien ha tenido que ser evacuado este domingo debido a un pequeño incendio que ha afectado al extractor de humos. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 13.36 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla así como la Policía Foral.

El incendio ya estaba extinguido a las llegada de los bomberos, que han ventilado y revisado la instalación.