Exkal, premio Entidad Distinguida de la UPNA por su colaboración en materia de investigación, formación y transferencia

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Exkal ha sido reconocida con el IX Premio Entidad Distinguida Universidad Pública de Navarra (UPNA), galardón que distingue las buenas prácticas colaborativas de organizaciones y entidades que tengan o hayan tenido algún acuerdo de colaboración formal con la UPNA o su Fundación.

La distinción, que no implica asignación económica, reconoce la trayectoria de "compromiso" de esta empresa con la universidad, especialmente en materia de investigación, transferencia de conocimiento y formación del alumnado.

Según indica el jurado en su fallo, Exkal destaca "por su compromiso con la formación universitaria y por su impacto en la inserción laboral universitaria, con su apuesta por el talento en Navarra, así como por su colaboración en proyectos de investigación ligados a su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, lo que genera valor social y medioambiental".

Exkal está centrada en el diseño y fabricación de muebles de refrigeración comercial con soluciones "innovadoras" para la conservación y exposición de alimentos del sector retail.

Entre sus principales objetivos destacan la reducción del desperdicio alimentario, el uso de refrigerantes naturales y la eficiencia energética. La innovación "es a su vez uno de sus ejes estratégicos". Su colaboración con la UPNA se remonta al año de su fundación, 2005.

INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA

La relación de Exkal con la UPNA en materia de investigación y transferencia "se ha fortalecido en los últimos años", especialmente después de que la empresa creara su unidad de I+D empresarial en 2021, estructura integrada en el Sistema Navarro de Innovación (SINAI). Desde entonces, se han firmado 5 contratos de transferencia con la UPNA por un importe total de 152.326 euros.

Por otro lado, la labor de Exkal en la formación integral e inserción laboral del alumnado de la UPNA se refleja en los 140 convenios de prácticas suscritos entre ambas entidades, con un montante comprometido en ayudas al estudio de 710.000 euros. Más del 57% del alumnado permaneció en la empresa tras las prácticas.

Desde la UPNA también han destacado la contribución de Exkal a la puesta en marcha del Grado Dual en Ingeniería Térmica, el primero dual en la UPNA y el primer dual en esta materia en España.

Además, Exkal colabora activamente en el desarrollo de la Cátedra Empresa Familiar de la UPNA y su personal directivo también se ha implicado en el Plan de Mentoría Sénior de la Universidad para orientar al alumnado en su futuro profesional. Asimismo, la empresa participa en el Encuentro de Empleo y Emprendimiento organizado con carácter anual por la UPNA.

JURADO Y PREMIO

Con el Premio Entidad Distinguida, que tiene carácter anual, se quiere "fomentar la transferencia de conocimiento desde la Universidad hasta la innovación tecnológica y social, el apoyo a la formación integral y la inserción laboral cualificada de los egresados y egresadas de la UPNA, el fomento de la iniciativa emprendedora entre investigadores, estudiantes y personas egresadas, y la participación en encuentros, seminarios, conferencias y todo tipo de actividades que permitan acercar la realidad económica y social a la comunidad universitaria".

Asimismo, se desea "potenciar todas aquellas acciones de colaboración entre la universidad y la sociedad que supongan un impulso relevante al desarrollo tecnológico y económico y al progreso social".

El jurado de esta séptima edición ha estado presidido por Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social; e integrado por Iosune Pascual Azcárate, gerente de la Fundación Universidad Sociedad; Juan Mari Sánchez Prieto, director del instituto de investigación I-COMMUNITAS de la UPNA; Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas; Almudena Sánchez Villegas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud; Laura Sandúa Escribano (a propuesta del Consejo Social); Mayte Brun Valencia, directora del Servicio de Universidad (Gobierno de Navarra); María Teresa Esporrín Las Heras, vicepresidenta primera del Parlamento de Navarra; e Iñaki González Ramírez, jefe de gabinete del rectorado de la Universidad Pública de Navarra