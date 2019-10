Expertos de 55 universidades debatirán en Pamplona sobre la influencia de los grandes libros en la formación

Publicado 15/10/2019 15:08:38 CET

José María Torralba, director del Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra - UNIVERSIDAD DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Core Currículum de la Universidad de Navarra acogerá la tercera edición del 'European Liberal Arts and Core Texts Education Conference', un congreso bianual organizado por universidades europeas en colaboración con la Association for Core Texts and Courses (ACTC), con sede en los Estados Unidos.

Este año girará en torno a la influencia de los grandes libros en la formación del estudiante. Tendrá lugar del jueves 17 al sábado 19 y está abierto a todos los interesados, ha explicado la Universidad de Navarra en un comunicado.

Según José María Torralba, director del Instituto Core Curriculum, "este congreso es una oportunidad para estrechar la colaboración con académicos, universidades y asociaciones que apuestan por la educación humanística de los estudiantes y se interesan por su crecimiento como personas".

También será "una ocasión para que universidades de América Latina se puedan sumar a esta red académica internacional", ha destacado Torralba.

El tema del congreso aborda cómo la lectura de grandes libros de la filosofía, la literatura, la religión y la ciencia ayudan a reflexionar sobre cuestiones existenciales. "Son un buen medio para que el estudiante desarrolle tanto disposiciones intelectuales como de carácter, valiosas para los años de universidad y para el futuro de sus vidas", ha resaltado el director del Instituto Core Curriculum.

Las distintas ponencias trabajarán textos de Aristóteles, Platón, Sócrates, Dostoievski o Virginia Wolf. Debatirán sobre la importancia de la poesía, la ética del amor en las novelas de Gabriel García Márquez, la educación del carácter a través de las grandes obras estudiada por Maynard Hutchins o la educación en virtudes a través de John Henry Newman.

El congreso concluirá el sábado con una actividad dirigida especialmente a profesores de Educación Secundaria. Participarán docentes de diez colegios que debatirán sobre la influencia de estas grandes obras de la literatura en la formación de los estudiantes.

En total, 120 participantes, procedentes de 55 universidades y 16 países, presentarán 80 ponencias. Entre los invitados se encuentran reconocidos expertos como David Carr, una de las figuras más relevantes en filosofía de la educación en Europa; y Nancy Snow, reconocida investigadora sobre educación del carácter.

Por parte de la universidad intervendrán Rosalía Baena y Concepción Naval, decanas de las Facultades de Filosofía y Letras y Educación y Psicología, respectivamente.