Las exportaciones de Navarra descienden un 6,3% interanual entre enero y julio y las importaciones un 11,5%

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones navarras de mercancías han alcanzado entre enero y julio un valor de 5.753,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la cuantía de las importaciones es de 3.574,4 millones de euros, un 11,5% menos respecto al mismo periodo de 2024.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra, 'Turismos de menos de 10 personas' es la partida más importante de las exportaciones y registra un descenso en el volumen de ventas del 21%.

Este decrecimiento se debe principalmente al descenso del importe de las ventas a Alemania, Francia e Italia, que registran tasas de variación interanual del -13,5%, -31% y -32,1%, respectivamente.

El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, decrecen un 1,3%, destacando el buen comportamiento de 'Transformadores eléctricos, convertidores', que suben un 48,2%.

Los principales países receptores de las exportaciones navarras son, por orden de cuantía económica, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido. Destaca el descenso del importe de las ventas a Italia (-23,3%) y Francia (-10%).

En cuanto a las importaciones de Navarra, la principal partida es 'Partes y accesorios de vehículos automóviles', que registra un decrecimiento del 36%, debido principalmente al descenso de las compras a Polonia (-71,9%), Portugal (-44,2%) y República Checa (-34,2%).

En el conjunto de España, las exportaciones crecen el 1,4% respecto al mismo periodo de 2024 y las importaciones el 5,4%.

JULIO

Las exportaciones navarras de mercancías registran en julio un valor de 638,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones alcanzan un valor de 392,4 millones de euros, cifra un 15,2% inferior a la registrada el mismo mes de 2024.

El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, obtiene en Navarra un resultado positivo de 246,4 millones de euros y registra un crecimiento del 34,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura, cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 162,8% y sube 23,2 puntos porcentuales respecto a la de julio de 2024.

En España, las exportaciones en julio de 2025 suben un 3,5% y las importaciones un 5,3%. El saldo comercial del conjunto de España es de -3.213,8 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 89,6%, 1,6 puntos porcentuales menos que la registrada el año anterior.