Los expresidentes de la Cámara de Comptos defienden la "objetividad" y "profesionalidad" de Cabeza en la institución

Archivo - El presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Ignacio Cabeza del Salvador. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro expresidentes de la Cámara de Comptos, Patxi Tuñón, Luis Muñoz, Helio Robleda y Asun Olaechea, han remitido una carta conjunta en defensa del presidente de la institución, Ignacio Cabeza, ante la cláusula de discrepancia que presentó un auditor al informe de las cuentas generales de Navarra del ejercicio 2024. Y han defendido que los principios que rigen el proceder de Cabeza son "objetividad, profesionalidad y rigurosidad".

En el comunicado, han explicado que dicha cláusula está contemplada para el caso de que el presidente de la Cámara de Comptos quisiera manipular las conclusiones de una fiscalización, "algo que no ha ocurrido en este informe", han expuesto. "De hecho, el presidente y el resto de auditores y letrados consideran que el borrador del auditor contenía juicios no basados en evidencias de auditoría, opiniones de legalidad en contra del criterio de la asesoría jurídica de la institución e intromisiones en las competencias del Parlamento de Navarra y del Gobierno de Navarra", han añadido.

A su juicio, se trata, por tanto, de una discrepancia entre el autor del informe y el resto de órganos de la institución que "el presidente ha zanjado conforme a la Ley Foral de la Cámara de Comptos y siguiendo un principio irrenunciable: en un informe de auditoría todo debe estar respaldado con pruebas". "No caben, por tanto, opiniones y valoraciones personales no soportadas en evidencias", han señalado.

Los cuatro expresidentes de la Cámara de Comptos han manifestado que conocen bien al presidente Ignacio Cabeza, que antes de acceder al cargo ejerció como auditor en la institución entre 1987 y 2018. "Además de haber sido un excelente auditor, destaca su participación en organismos técnicos dedicados a auditoría pública y contabilidad: AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas), REA (Registro de Economistas Auditores), IGAE (Intervención General del Estado)...", han indicado.

Han añadido que "estamos, por tanto, ante un profesional prestigioso que ha dedicado su vida a la auditoría pública". "Nadie que lo conozca podrá dudar de los principios que rigen su proceder, antes como auditor y ahora como presidente de la Cámara de Comptos: objetividad, profesionalidad y rigurosidad", han destacado.

Han manifestado que, "siendo una mala noticia que la Cámara de Comptos envíe al Parlamento un informe con una cláusula de discrepancia del auditor autor del borrador, peor hubiera sido haber publicado un informe fallido".

La Cámara de Comptos, han señalado en su comunicado, tiene una función clave: "dar luz sobre la gestión de los fondos públicos de Navarra e intentar mejorarla a través de sus recomendaciones". Y animan al presidente Cabeza, y al resto de profesionales de la institución, "a seguir trabajando como hasta ahora: con objetividad y rigurosidad, base de la credibilidad de la Cámara de Comptos".