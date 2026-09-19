Extinguido un incendio de carrizos cerca de una granja en Cadreita

Un bombero interviene para extinguir el incendio de Cadreita.
Un bombero interviene para extinguir el incendio de Cadreita. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 10:56
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   PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los bomberos han intervenido este viernes por la noche para extinguir un incendio de carrizos cerca de una granja de cerdos en Cadreita.

   Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 21.24 horas y hasta el lugar se movilizó un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Peralta y Tafalla, además de la Policía Foral.

   El incendio se dio por extinguido sobre las 23.45 horas. El incendio no afectó a la granja cercana y tampoco se registraron daños personales.

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