Extinguido un incendio en la habitación de una vivienda en la calle Zolina de Pamplona

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido este martes un incendio en una habitación de una vivienda en la calle Zolina de Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El aviso del incendio ha tenido lugar a las 11.50 horas. Se ha producido en la habitación de una vivienda ubicada en el número 3 de la calle Zolina, en un bloque de 7 plantas.

Como consecuencia del fuego, que ha sido controlado a las 12 horas, dos personas han acudido por sus propios medios al centro de salud por inhalación de humo.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Cordovilla y agentes de la Policía Municipal de Pamplona.