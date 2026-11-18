PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido este pasada madrugada un incendio en los hornos de una acería en Lakuntza, sin que se hayan registrado personas afectadas, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 3.42 horas. El fuego en los hornos de la acería ha provocado que los trabajadores salieran de la instalación. Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos del parque de Alsasua, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.

Los bomberos permanecen de retén en el lugar hasta que la temperatura se normalice y los operarios de mantenimiento pueden acceder al interior de la acería con seguridad.