Extinguido un incendio de vegetación en Ochagavía

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido este jueves un incendio de vegetación en una zona de otea y monte bajo de difícil acceso, en el barranco de Iruiturriko, en el término de Ochagavía.

El fuego se ha originado sobre las 11.44 horas y se ha dado por extinguido a las 18.30 horas. No ha habido personas afectadas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han acudido bomberos de Navascués, bomberos forestales de Cordovilla, helicóptero de extinción, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.