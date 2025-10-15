Fallece uno de los heridos en una colisión registrada el martes en Sunbilla

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años que resultó herido el martes en un accidente de tráfico en la carretera N-121-A en Sunbilla ha fallecido, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se registró a las 16.25 horas en el kilómetro 54, con dos turismos y dos camiones implicados.

Como resultado del siniestro fueron evacuadas cuatro personas, dos de ellas con pronóstico grave, al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

La Guardia Civil ha explicado que este miércoles se ha tenido conocimiento de que uno de los heridos evacuados en estado grave, de 82 años, falleció a última hora del martes en el HUN.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra instruyen las diligencias.