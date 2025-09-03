Fallece un hombre de 47 años tras colisionar un coche y un camión en Fitero

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha fallecido la mañana del miércoles tras colisionar un coche y un camión en la N-113 en Fitero, según ha informado el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.26 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado y patrullas de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de la Policía Foral de Tudela.

El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 99.4 de la N-113 (Pamplona - Madrid), en término municipal de Fitero y ha consistido en una colisión frontal entre un coche y un camión cisterna. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida del conductor y único ocupante del coche, un varón de 47 años, que se encontraba atrapado en el vehículo y ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de Tudela de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.