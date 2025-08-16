Fallece un joven de 17 años tras sufrir un ahogamiento en el pantano de Alloz

Agentes de la Guardia Civil en el pantano de Alloz, donde se ha producido el ahogamiento. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate Acuático del Servicio de Bomberos de Navarra han localizado, a las 17.10 horas de este sábado, el cuerpo sin vida de un joven de 17 años que había desaparecido poco antes cuando nadaba en el pantano de Alloz.

La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso de la desaparición del joven a las 15.28 horas, y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al Grupo de Rescate Acuático (GRA), al Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una psicóloga de guardia y patrullas de la Guardia Civil.

Efectivos del Grupo de Rescate Técnico de bomberos han sobrevolado la zona en helicóptero para intentar localizar al joven, mientras que cuatro buzos del Grupo de Rescate Acuático han realizado labores de rastreo en el agua, partiendo del lugar en el que el joven fue visto por última vez. El cuerpo ha sido localizado alrededor de las 17.10 horas, sumergido en una zona cercana al punto en el que había desaparecido, ha informado el Gobierno de Navarra.

Según indican desde la Guardia Civil, el fallecido es un chico de 17 años, natural y vecino de Logroño, que estaba pasando el día en compañía de su familia en el pantano de Alloz, en Lerate, concejo perteneciente al término municipal de Guesálaz.

El cuerpo del joven será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Estella de la Guardia Civil investiga las causas e instruye las diligencias del suceso.