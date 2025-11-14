Fallece un motorista de 51 años al sufrir una caída por un cable en la calzada en Urdax

Un agente de la Policía Foral junto a la moto implicada en el accidente mortal. - POLICÍA FORAL

Un motorista de 51 años, vecino de Zugarramurdi, ha fallecido este viernes de madrugada tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 2,9 de la NA-4401, en Alkerdi, en el término municipal de Urdax.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 5.11 horas. El accidente se ha producido como consecuencia de la caída de un poste eléctrico cuyo cable, que cruzaba la calzada, ha provocado la caída del motorista.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Foral de Elizondo y la Brigada de Atestados se encarga de investigar la dinámica del siniestro.