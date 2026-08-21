Fallece el niño de 10 años que se precipitó de una vivienda en la que se registraba un incendio en Burlada

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 10 años falleció el jueves tras precipitarse desde una vivienda en la que se había declarado un incendio en Burlada.

El fuego se originó sobre las 17.05 horas, en una vivienda del tercer piso de un edificio de la calle Ronda de las Ventas de Burlada, según informó el 112 Sos Navarra. El niño de 10 años se precipitó del inmueble y fue trasladado a Pediatría del Hospital Universitario de Navarra. Además, otra persona fue atendida en el centro hospitalario por inhalación de humo.

Al lugar del incendio, que fue extinguido a las 17.45 horas, se desplazaron efectivos de Bomberos del parque de Trinitarios, Bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado, agentes de la Policía Municipal de Burlada y de la Policía Foral, y un psicólogo de guardia. Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación del suceso.