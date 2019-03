Las familias de condenados de Alsasua seguirán "peleando en los órganos judiciales y en la calle" contra la sentencia

Publicado 07/03/2019 13:09:33 CET

ALSASUA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las familias de los condenados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua han afirmado que la ratificación de la sentencia de la Audiencia Nacional "sigue ahondando en la injusticia y en el sufrimiento" y han asegurado que seguirán "peleando en los órganos judiciales y en la calle" contra estas condenas.

Edurne Goikoetxea, portavoz de las familias, ha afirmado que con la nueva decisión de la Audiencia Nacional "nos han vuelto a dar un golpe, lo asentaremos, lo lloraremos y seguiremos en la pelea". Así, ha anunciado que el próximo sábado darán a conocer movilizaciones contra la sentencia. "Nuestra meta es que estén todos libres y en casa, no vamos a parar hasta conseguir que nuestros hijos e hijas estén libres y en casa", ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación.

Goikoetxea ha lamentado que la Audiencia Nacional "ha decidido que las cosas se quedan como están". "Reiteran que no es terrorismo, algo que sabían ellos, sabíamos nosotros y sabía todo el mundo, pero les ha servido para llevarnos a la Audiencia Nacional, a un tribunal excepcional para hacer este castigo a nuestros hijos", ha afirmado.

La portavoz de las familias ha asegurado que "esto es una cuesta muy empinada que pensamos subir" y ha animado "a toda la ciudadanía a salir a la calle porque esto es un tema de falta de derechos que no solo atañe a nuestros hijos". "En este saco puede verse mañana cualquier persona. No podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos con semejante impunidad. Se vio en el juicio que no han hecho caso de pruebas ni de lo que realmente ocurrió", ha afirmado

Por su parte, Aritz Leoz, miembro de la plataforma Altsasukoak Aske, ha dicho que están "hartos de la utilización política que están haciendo del caso Alsasua, de cómo están jugando con la vida de estos jóvenes, y esta nueva oportunidad que tenía la justicia española de acercarse a eso que entendemos la mayoría de la sociedad como justicia la ha vuelto a perder".

Aritz Leoz ha afirmado que la Audiencia Nacional "ha condenado injustamente a nuestros jóvenes a seguir en prisión un día más". "Cada día que pasan en prisión es una injusticia y ante eso el pueblo de Alsasua no va a retroceder a la hora de seguir exigiendo justicia, derechos y libertades para este pueblo y para el resto de la sociedad. Seguiremos movilizándonos y animamos a la sociedad, a todos los pueblos, a que se movilicen ante esta nueva situación de injusticia", ha indicado.

Según Leoz, "la sociedad sigue incrédula el desarrollo de este esperpéntico caso, que es una aberración y que está convirtiendo a la justicia española en una vergüenza internacional una vez más".