La Federación de Casas Regionales en Navarra celebra su 36ª Semana Cultural

Exhibición de bailes tradicionales de las distintas casas regionales en la avenida de Carlos III que ha tenido lugar frente al Palacio de Navarra. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha recibido este sábado en el Palacio de Navarra a una representación de la Federación de Casas Regionales de Navarra con motivo de la celebración de su 36ª Semana Cultural.

Ha dado la bienvenida a la delegación, encabezada por el director general de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, José Salvador Tárrega Cervera, el presidente de la Federación de Casas Regionales en la Comunidad Foral, Jaime Valdeolmillos, y la presidenta de la Casa Regional de la Comunidad Valenciana, Almudena López Arjona.

En el acto, celebrado en el Salón del Trono, han participado representantes de las Casas de Castilla y León, Cantabria, Lar Gallego, Hogar Extremeño, Centro Cultural 'La Encina' (de Alsasua), Aragón y Comunidad Valenciana, que ha sido designada este año como casa regional anfitriona, ha informado en un comunicado el Ejecutivo foral.

En su intervención Ollo, acompañada por el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, ha destacado "el color, el ritmo y la alegría que llenan cada mes de octubre las calles y plazas de la capital de Navarra con la celebración de esta Semana Cultural". También ha puesto en valor "la riqueza que para la sociedad navarra supone la aportación social y cultural de las personas que forman parte de estas asociaciones".

Ollo también ha recordado los "difíciles momentos vividos" por la Comunidad Valenciana en el aniversario de la tragedia que asoló la región "que segó tantas vidas" y la solidaridad de Navarra con la ciudadanía damnificada por la dana.

Por último, ha felicitado a los organizadores de este encuentro cultural, que este 2025 alcanza su 36 edición, por el trabajo realizado a lo largo de todo el año por todas y cada una de las casas regionales presentes en Navarra y que culmina con la celebración de esta semana. Tras la recepción, los asistentes han podido disfrutar de una exhibición de bailes tradicionales de las distintas casas regionales en la avenida de Carlos III.

36 EDICIÓN DE LA SEMANA CULTURAL

La trigésimo sexta edición de la Semana Cultural organizada por la Federación de Casas Regionales de Navarra comenzó el jueves 16 de octubre en el colegio Luís Amigó con la recepción de autoridades, un desfile de banderas, pregón inicial a cargo de la casa anfitriona, en este caso el de la Comunidad Valenciana, y una imposición de bandas a los representantes de cada casa regional.

El viernes 17 se celebró la recepción por parte del Ayuntamiento de Pamplona, un festival de mexicanas y jotas navarras, seguido por una degustación de dulces típicos del Hogar Extremeño.

Este sábado 18 se ha celebrado una misa en la iglesia de San Nicolás acompañada por la Coral Serra Mariola y una ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Posteriormente los grupos han desfilado por el Paseo de Sarasate y Carlos III hasta el Palacio de Navarra.

La Semana Cultural concluirá mañana, domingo 19 de octubre, con una excursión a Abaurrea Alta, Espinal y Roncesvalles y una comida de hermandad.