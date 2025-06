Feijóo celebra como "avance" en igualdad que la PAU se celebre el mismo día en las Comunidades del PP

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este martes que la prueba de acceso a la universidad (PAU) se vaya a realizar "el mismo día" en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y ha considerado que "es un avance en materia de igualdad".

Feijóo ha deseado, en el día en que comienza la prueba en varias Comunidades, que "en los próximos cursos todas las universidades tengan el mismo día de acceso a las mismas pruebas en toda España, porque eso sería magnífico desde el punto de vista de igualdad de oportunidades y de proyecto nacional de nuestro país".

Feijóo ha destacado que "hace algún tiempo las comunidades del Partido Popular nos comprometimos a hacer una Evau en las mismas fechas y también con los mismos contenidos y en consecuencia celebro que hoy se estén haciendo los exámenes con normalidad".

El presidente del PP ha deseado que "los que hayan estudiado aprueben". "Yo creo en esto de estudiar y de aprobar, no creo en aprobar sin estudiar, no creo en esa forma de entender la educación y por tanto no comparto las políticas educativas del Partido Socialista", ha señalado.