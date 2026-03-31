El festival de danza contemporánea DNA 2026 recorrerá 16 escenarios de Navarra del 10 de abril al 10 de mayo

El director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, junto al alcalde de Villava, Mikel Oiteza; la jefa de la Sección de Programas Artísticos y Difusión, Marisol Martínez, y representantes de las compañías participantes - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana ha presentado este martes la edición 2026 de DNA Danza Contemporánea de Navarra - Nafarroako Dantza Garaikidea, un programa desarrollado en colaboración con Fundación Baluarte que busca promover la creación artística y acercar la danza contemporánea al público navarro.

Al acto, celebrado en la Casa de Cultura de Villava, han asistido el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía; el alcalde de Villava, Mikel Oteiza, la jefa de la Sección de Programas Artísticos y Difusión del Gobierno de Navarra, Marisol Martínez Caspe, y representantes de las compañías participantes.

Del 10 de abril al 10 de mayo, un total de 16 escenarios pertenecientes a la Red de Teatros de Navarra acogerán los estrenos y exhibiciones de esta edición.

El festival "se consolida como un ecosistema vivo donde la danza contemporánea sirve como herramienta de comunicación y conocimiento del mundo que nos rodea".

Del 10 de abril al 10 de mayo, 16 escenarios pertenecientes a la Red de Teatros de Navarra acogerán el estreno y la exhibición de las obras desarrolladas en residencias artísticas durante la edición 2025.

Entre las propuestas para este año, la compañía Dinamo Danza presenta 'Qualia', bajo la dirección de Carmen Larraz. Se trata de una obra "que dialoga con conceptos científicos para explorar el cuerpo como entidad energética". Se estrena el 10 de abril en Noáin (20.30 horas) y girará por Sangüesa (25 de abril), Peralta / Azkoien (9 de mayo) y San Adrián (10 de mayo).

Por su parte, Olatz Larunbe estrena 'Etena Dena', una "reflexión sobre la prisa del instante y la resistencia a través del movimiento". Las funciones se celebrarán en Alsasua (11 de abril), Ansoáin (17 de abril), Tafalla (1 de mayo) y Bera (3 de mayo).

Ane Sagüés y Paula Puchalt presentan otra de las obras de esta edición, 'Mi Carrera', un solo de danza que "cuestiona la cultura del esfuerzo y el virtuosismo". Recorrerá Zizur Mayor (11 de abril), Etxarri-Aranatz (12 de abril), Estella (18 de abril) y Villava (26 de abril).

Finalmente, Led Silhouette presenta 'Ultimatum', una propuesta "que mezcla danza, teatro y cine para hablar del colapso y la fragilidad humana". Se podrá ver en Lesaka (12 de abril), Aoiz (19 de abril), Castejón (25 de abril) y cerrará en Berriozar el 10 de mayo.

Las entradas para los espectáculos tienen un precio de 6 euros y están disponibles en los canales habituales de cada espacio.

NUEVAS RESIDENCIAS Y COLABORACIONES

Entre junio y septiembre, cuatro nuevas residencias permitirán a artistas desarrollar proyectos creativos en diferentes espacios de la Red de Teatros de Navarra.

En esta edición, IXA, Idoia Rodríguez, Amelia Álvarez y Saioa Lara trabajarán en sus procesos de investigación en Zizur Mayor, Alsasua, Lesaka y Lodosa.

Asimismo, DNA 2026 mantiene colaboraciones estratégicas con el proyecto transfronterizo Atalak, el ciclo Museo en Danza del Museo Universidad de Navarra y el Festival Dansa València que contarán con la presencia de compañías navarras participantes en DNA.

MEDIACIÓN Y FORMACIÓN

Las exhibiciones y residencias se complementarán con actividades de mediación para acercar la danza contemporánea al público de las localidades participantes.

Además, la programación incluye talleres impartidos por Dinamo Danza para el alumnado de la Escuela de Danza de Navarra, el 7 de abril y Led Silhouette, para el profesorado de la Asociación Haizea, el 23 de abril.

También en el IES Alaitz y EASDI de Corella, Olatz Larunbe y Paula Puchalt impartirán clases magistrales al alumnado del Bachillerato de artes escénicas y musicales, que completarán su participación con el tradicional Flashmob creado por el alumnado del IES Alaitz, y que se retransmitirá el 29 de abril, Día Internacional de la Danza a través de las redes sociales de Cultura Navarra y de la Web del programa DNA.