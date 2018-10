El Festival Punto de Vista rinde homenaje al cineasta José Antonio Sistiaga

Publicado 21/02/2018 12:24:11 CET

El Festival Internacional de cine documental - Punto de Vista, que se celebra entre el 5 y el 10 de marzo en Pamplona, rendirá un homenaje al cineasta José Antonio Sistiaga, conmemorará el 50 aniversario de las revoluciones del 68, reunirá a cineastas de todos los tiempos en el ciclo 'Correspondencias', dedicará un 'Foco' a la directora vietnamita Trinh Minh ha, y acogerá un seminario con el historiador de cine estadounidense P. Adams Sitney.

Además, incorpora a su programación el desarrollo de varios laboratorios de formación y creación donde se trabajará con diversas líneas relacionadas con el cine de vanguardia, que serán impartidos por colectivos como los estadounidenses Echo Park Center o los mexicanos Lagartijas tiradas al sol.

El director general de Cultura, Fernando Pérez, ha presentado este miércoles las novedades de esta edición del festival, entre las que destacan, junto a la nueva dirección artística, el estreno de secciones como 'Dokbizia', donde se abordará el cruce entre lenguajes y artistas que trabajan en torno a lo real; el ciclo de cine vasco-navarro 'Paisaia'; nuevos espacios educativos y de programación para el público infantil y joven; y la incorporación de colectivos de cineastas al 'Proyecto X Films', ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Fernando Pérez se ha referido asimismo a la nueva estética del certamen: se han rediseñado el logotipo y el estilo gráfico del cartel y se ha renovado la página web. "Punto de vista se renueva para reivindicar, sin embargo, lo mismo de siempre: los diversos puntos de vista con los que observar lo real", ha destacado.

Por su parte, la nueva directora artística del certamen, Garbiñe Ortega, ha repasado la programación del festival que tendrá como escenarios, además del Baluarte, otros espacios de Pamplona como el Planetario, la Filmoteca de Navarra, el Teatro Gayarre, el Polvorín de la Ciudadela o el Centro Huarte, y como sesión inaugural el estreno de la última película de la joven directora navarra Ainara Vera, 'Hasta mañana si Dios quiere'.

También el viernes arranca el taller 'The Sound We See', que imparten los responsables del Echo Park Film Center de Los Ángeles hasta el próximo 5 de marzo, en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

Punto de Vista va a contar además con la realización desde Pamplona, durante toda la semana del festival, del programa de Radio 3 'El Séptimo Vicio' con entrevistas y las actuaciones en acústico de El Niño de Elche, Doctor Deseo, Kasettes y Monte del Oso. En esta ocasión, el programa se realizará desde la tercera planta de la librería Katakrak, a partir de las 20.00 horas.

HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO SISTIAGA Y AL CINE DE PEDRO COSTA

Punto de Vista homenajeará a uno de los principales referentes del arte vasco de vanguardia, el artista y cineasta José Antonio Sistiaga, quien junto con otro artista estadounidense, Brakhage, protagonizaron el cine pintado a mano.

Para ello, se ha programado el encuentro 'Sistiaga - Brakhage', que servirá para proyectar dos trabajos del artista vasco 'Impresiones en alta atmósfera' y 'Paisaje inquietante nocturno' y nueve títulos que el realizador norteamericano produjo a lo largo de 40 años. El historiador y experto en el cine de Brakhage, P.Adams Sitney, y el propio José Antonio Sistiaga estarán presentes en esta sesión.

La obra de Sistiaga abrió camino en el arte de hacer "cine sin cámara: pintando el celuloide, fotograma a fotograma, con las manos". El también fundador del histórico grupo Gaur - Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Néstor Basterretxea - creó la que se considera una de las primeras películas de todos los tiempos pintada directamente sobre celuloide y sin acompañamiento sonoro: 'ERE ERERA BALEIBU IZIK SUBUA ARUAREN'. Sistiaga coloreó metros y metros de película durante dos años creando un trabajo estimulante de luz, color y movimiento.

Además, durante el certamen se proyectará otro de sus trabajos, 'ENCUENTROS 72, PAMPLONA'. En esta película el cineasta vasco grabó con una cámara de 16 mm el festival de vanguardia internacional más relevante que se ha celebrado nunca en España y que se produjo en Pamplona.

Por otro lado, la Filmoteca de Navarra acoge este jueves, a las 20 horas, el último 'Foco Punto de Vista' antes de que comience el festival, dedicado al director portugués Pedro Costa, que viene con la proyección del documental '¿Dónde yace tu sonrisa escondida?'. A través de su cámara podemos observar un retrato profesional y personal que va más allá de los focos y las cámaras.

Costa es conocido por reformular el cine experimental y la docuficción. Uno de sus sellos distintivos es el uso de cámara ligeras de vídeo digital que "le facilitan poner en práctica su forma de hacer cine: un cine directo para filmar de primera mano y de la manera más sincera posible la realidad".

VENTA DE ENTRADAS Y PUBLICACIONES DEL FESTIVAL

El próximo viernes, 23 de febrero, se ponen a la venta las entradas de la duodécima edición del Festival Internacional de cine documental - Punto de Vista. Hasta ese mismo día se podrán solicitar acreditaciones para asistir al evento.

Durante todo el festival estarán disponibles a la venta el catálogo del festival y el libro de esta edición 'Correspondencias, cartas como películas', que podrán adquirirse por 5 y 15 euros, respectivamente, en el stand de acreditaciones, en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra y en Katakrak.

Todas las novedades de Punto de Vista se podrán seguir a través de los canales de comunicación habituales del festival: la página web, el blog, redes sociales (Facebook, Twitter Instagram, Flickr y Vimeo). El hastag de esta edición es #PDV2018.