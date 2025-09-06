La Filmoteca de Navarra acoge desde el 10 de septiembre el Ciclo de Cine Submarino

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fondo de los mares llega los días 10, 17 y 24 de septiembre a la Filmoteca de Navarra con CIMASUB, el Ciclo Internacional de Cine Submarino, que mostrará tres sesiones de proyecciones cinematográficas y una exposición de fotografía. Se trata de una iniciativa que buscar ayudar a "tomar conciencia de que la contaminación del ecosistema marino empieza en cada alcantarilla de nuestra ciudad o pueblo".

Por eso, la sensibilización en la conservación de los mares y océanos es la principal motivación por la que la Dirección General de Medio Ambiente ha decidido traer a Navarra este ciclo cuyas proyecciones en la Filmoteca de Navarra son abiertas y gratuitas, previa retirada de invitaciones en taquilla.

Los miércoles 10, 17 y 24 de septiembre a las 19.30 horas, se mostrarán las proyecciones. Los cortometrajes y documentales explorarán diversos aspectos del mundo marino. La primera sesión, el 10 de septiembre, aborda la biodiversidad marina y las relaciones entre especies y su entorno. La segunda, el 17 de septiembre, tratará sobre la conservación y sostenibilidad, poniendo el foco en temas como el cambio climático y la contaminación. La última sesión, el 24 de septiembre, destacará las historias humanas y culturales ligadas al mar, detalla en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Cine y fotografía se complementan con una charla, impartida el día 23 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca de Navarra, por la bióloga marina, Naiara Rodriguez (de Bidasoa Buceo), titulada 'Océano y humanidad: un vínculo vital en riesgo'.

'CADA IMAGEN, UN COMPROMISO'

El ciclo de cortometrajes y documentales submarinos toma el lema 'Cada imagen, un compromiso. Cada mirada, una oportunidad', que simboliza "la dedicación de profesionales de la imagen en la captura de la esencia de los océanos, asumiendo un compromiso con su preservación. Para estos creadores, cada imagen es un acto de responsabilidad que nos muestra la belleza y vulnerabilidad de los ecosistemas marinos, mientras que, para el público, cada mirada es una oportunidad para tomar conciencia y actuar en favor del medioambiente".

"En las proyecciones, los y las asistentes serán transportados desde coloridos arrecifes de coral hasta las frías aguas del Atlántico, explorando paisajes únicos y criaturas fascinantes", destacan desde el ciclo de cine.

"Cada proyección, continúa el texto promocional, combina la belleza visual del océano con mensajes profundos sobre su conservación. Las historias abarcan desde la conexión espiritual entre humanos y tiburones, hasta la lucha por proteger especies en peligro y ecosistemas frágiles. Asimismo, se destaca la urgencia de enfrentar retos como el cambio climático, la contaminación y la pesca desmedida", concluye.

El CIMASUB se completa con una exposición fotografía en la Biblioteca de Navarra, que muestra "especies marinas únicas, paisajes subacuáticos y transporta a los rincones más sorprendentes de los océanos de manera que se profundiza en la relación entre la humanidad y la naturaleza". La muestra está abierta entre el 1 y el 26 de septiembre y puede visitarse de lunes a viernes entre las 08:30 y las 20:30 horas.

RESPONSABILIDAD COMÚN EN LA CONSERVACIÓN DE LOS MARES

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente quiere con esta actividad "profundizar en la responsabilidad que todas y todos tenemos en la conservación de la biodiversidad de los mares, aunque vivamos tierra adentro". "Prevenir la contaminación del ecosistema marino empieza en cada alcantarilla de nuestra ciudad o pueblo, evitando que los residuos generados pasen a formar parte del ciclo del agua y que, tarde o temprano, lleguen al océano", apunta el Negociado de Educación Ambiental del citado departamento.

Al respecto, recuerda que La Estrategia Navarra de Educación Ambiental (ENEAS 2030) incluye entre sus medidas "impulsar la educación ambiental para la sostenibilidad en centros culturales o espacios donde habitualmente no está presente, conectando programas educativos que potencien la creatividad en la construcción de nuevas narrativas ambientales y sociales".