El Fin de Semana del Tomate Feo de Tudela se celebrará el 30 y el 31 de agosto con concurso y talleres infantiles

Los días 30 y 31 de agosto se celebrará el Fin de Semana del Tomate Feo de Tudela, que incluirá el tradicional concurso y novedades como talleres dirigidos a público infantil.

El Choko del Remigio ha acogido este miércoles la presentación oficial del programa que se desarrollará en la capital ribera. El acto ha contado con la presencia de Irune García, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Tudela; Luis Salcedo y Alfonso Arregui, presidente y miembro, respectivamente, de la Cofradía del Tomate Feo de Tudela; y Eusebio Sáez, representante del Consorcio EDER.

Durante la presentación, la concejala de Turismo, Irune García, ha destacado "la importancia de la promoción turística de este producto en un fin de semana festivo que contribuye a posicionar el tomate feo de Tudela, a dar continuidad y a seguir hablando sobre verdura durante todo el año".

El programa incorpora este año varias novedades, como la celebración de talleres infantiles, la imposición del pañuelo de la Cofradía al monumento del Hortelano y la inclusión de la categoría de Cofradía en el tradicional concurso de tomate feo, que tendrá lugar el domingo.

Para la organización del evento, el Ayuntamiento de Tudela y el Consorcio EDER han suscrito un convenio de colaboración con un presupuesto de 8.932,39 euros. Dicho acuerdo contempla los gastos subvencionables dentro de la convocatoria de ayudas para acciones de marketing y desarrollo turístico, gestionada por la Dirección General de Turismo para 2025, lo que supone una subvención del 30,27%, equivalente a 2.703,90 euros.