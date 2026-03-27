La final del Manomanista regresará a Navarra Arena cuatro años después, el 31 de mayo

De izquierda a derecha: el subdirector de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo, Xabier Larraya; la consejera Esnaola; el consejero delegado de Pelota Pro Liga, Joserra Garai; y Ramón Urdiáin, director gerente - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El frontón del Navarra Arena acogerá el próximo 31 de mayo la final del Campeonato Manomanista, cuatro años después de la última ocasión en la que la cita tuvo lugar en sus instalaciones. Además, antes del evento, el fin de semana del 11 de abril se disputará también un partido de cuartos de final.

Así lo ha anunciado la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, que ha participado este viernes en la presentación del calendario de pelota del Navarra Arena para 2026, junto al consejero delegado de Pelota Pro Liga, Joserra Garai.

Durante el acto, la consejera ha dado a conocer que, gracias a la colaboración entre el Ejecutivo foral y Pelota Pro Liga, el frontón del Arena alcanzará "su nivel más alto de actividad hasta la fecha" con nueve jornadas oficiales, cuatro de ellas finales, "un récord en su calendario pelotazale desde su inauguración en 2018", destacan desde el Ejecutivo foral.

En la presentación, Esnaola ha destacado que "Navarra es tierra de pelota", en tanto que este deporte forma parte de "su identidad, de su cultura y de su historia". En este sentido, ha explicado que en la Comunidad "han crecido algunos de los grandes referentes de este deporte", y que en la región existe "una afición fiel, exigente y apasionada, que vive la pelota con una intensidad especial".

Asimismo, ha destacado la "consolidación" del Navarra Arena como "uno de los grandes escenarios de la pelota profesional y como espacio de referencia para acoger las citas más importantes de este deporte". Un hecho que no se trata de "una casualidad", sino que es "el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo para posicionar el Navarra Arena como un espacio de referencia para la celebración de grandes eventos deportivos".

CALENDARIO DE CITAS

El evento que abrió la temporada tuvo lugar el 25 de enero con el inicio del Campeonato de Parejas. El 1 de marzo, el frontón acogió la primera jornada de las semifinales de este mismo campeonato que, se resolverá el 29 de marzo con la final, ante 3.000 espectadores agotando todas las localidades disponibles varias semanas antes.

La final del 4 1/2 de San Fermín volverá a teñir la grada de blanco y rojo el 7 de julio, por tercer año consecutivo, y además acogerá otra cita sanferminera el 11 de julio. Más adelante, el 2 y 4 de octubre llegará el turno de la fase final del Masters, competición que ha acompañado al frontón en su crecimiento desde su inauguración. Se disputará la semifinal y la final de este torneo.

Desde Pelota Pro Liga destacan "el compromiso del Gobierno de Navarra para impulsar la actividad en el frontón, así como la excelente acogida por parte del público pamplonés y navarro".

LA TRAYECTORIA DEL FRONTÓN DEL ARENA

El II Masters Codere de 2018 sirvió como acto inaugural del frontón, con la grada al máximo de ocupación fue el primer gran evento oficial de pelota mano en la instalación. Después, el 18 de noviembre de 2018 albergó la final del Campeonato del Cuatro y Medio, una cita importante dentro del calendario profesional. En 2019, el frontón del Arena volvió a acoger estas dos grandes competiciones.

En 2022, Navarra Arena se convirtió en el escenario de cuatro partidos oficiales de máxima relevancia, entre las que destaca la final del Campeonato Manomanista. Fue la primera vez que este duelo decisivo, considerado de los más prestigiosos dentro de la modalidad, se celebró en la Comunidad Foral. En concreto tuvo lugar el 29 de mayo. Además, la instalación acogió las semifinales y la final del Masters CaixaBank en otoño.

En 2023, el Campeonato de Parejas disputó por primera vez su final sobre la cancha del Arena. Una experiencia que llegó para quedarse: se repitió en 2024, 2025 y vuelve en 2026, reforzando la condición del recinto como sede habitual para decidir este campeonato.

Otro paso significativo se produjo con el tradicional Cuatro y Medio de San Fermín. Hasta 2023, la final del torneo sanferminero se celebraba en el Frontón Labrit (Pamplona). Sin embargo, desde 2024, se trasladó al Navarra Arena debido a la creciente demanda y a la mayor capacidad del recinto. Así, este año sumará el tercero consecutivo viviendo la final del 4 1/2, el 7 de julio.

Este crecimiento sostenido hizo que 2025 fuese, hasta la fecha, el año con mayor volumen de actividad dedicado a este deporte. Sin embargo, ese registro ha quedado superado en 2026. En apenas los primeros meses del año, el recinto ha programado 9 fechas.