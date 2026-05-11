Finalizan los trabajos de rehabilitación de la NA-718 en Urbasa tras el desprendimiento de una ladera

Imagen de la escollera en la NA-718 - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha finalizado los trabajos de rehabilitación de la carretera local, NA-718 (Estella/Olazagutía).

El Servicio de Conservación inició los trabajos el pasado mes de marzo para subsanar los daños ocasionados por el desprendimiento de una ladera en el punto kilométrico 33,280 de esta vía. Los trabajos dotarán de mayor seguridad a la vía, reforzando la estructura y garantizando el tránsito por la misma.

El coste de las labores de reparación de la carretera local, NA-718 Estella-Lizarra / Olazti-Olazagutía', ha ascendido a 370.000 euros (IVA incluido).

La actuación ha comprendido la ejecución de una escollera hormigonada de 13 metros de altura, en dos muros escalonados superpuestos, y 25 de longitud, cuyo objetivo es asegurar la funcionalidad del nuevo talud generado y evitar, de manera complementaria, la filtración de agua mediante la realización de mechinales y relleno de material filtrante que mejoran el drenaje interior y estabilidad de la estructura, según ha informado el Gobierno foral.