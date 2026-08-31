Firmado el primer convenio de residencias de Navarra, "un primer paso decisivo para dignificar el sector", según UGT

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra ha firmado este lunes el primer convenio colectivo del sector de residencias de personas mayores y centros de día de la Comunidad foral, "un primer paso decisivo para dignificar el sector y mejorar las condiciones salariales y laborales de las más de 5.000 personas que trabajan en el mismo", ha expuesto.

La firma definitiva del convenio ha tenido lugar esta mañana por parte de los sindicatos UGT, LAB y CCOO con las patronales LARES y ANEA "después del histórico preacuerdo alcanzado en el mes de abril tras casi cinco años de negociación, reivindicación sindical y lucha por parte de las personas trabajadoras del sector".

En concreto, ha indicado UGT, el primer convenio de residencias de Navarra tiene una vigencia de cuatro años y "mejora notablemente las tablas salariales del convenio estatal, con incrementos de hasta el 22% el primer año para las categorías con salarios más bajos y de más de un 12% de subida salarial durante el resto de años de vigencia".

El acuerdo, según detalla el sindicato, garantiza un salario mínimo de 1.425 euros a la entrada en vigor del convenio para las gerocultoras y de 1.601 euros al finalizar la vigencia del mismo. Además, el convenio colectivo incorpora mejoras en la jornada anual, que se establece en 1.720 horas para 2026 hasta llegar a las 1.649 horas en 2030. También se han incluido cuatro días de asuntos propios y mejoras en el complemento de bajas, entre otros avances.

Desde UGT-Servicios Públicos Navarra han puesto en valor "el compromiso y trabajo realizado por el sindicato durante todos estos años para conseguir este primer convenio con el que se garantizan unas condiciones mínimas más dignas para todas las trabajadoras del sector", si bien "hay que seguir avanzando en el sector de los cuidados, un sector claramente feminizado que debemos poner en valor, mejorarlo y darle un futuro digno".

"Sin condiciones dignas no hay cuidados de calidad. Por ello, este convenio no es un punto final, sino un punto de partida. Debemos seguir trabajando para lograr una mejora de las ratios, la estabilización del empleo, la disminución de la parcialidad involuntaria o el refuerzo de la formación acreditable", ha indicado el sindicato.

En este sentido, UGT-Servicios Públicos Navarra ha señalado que se compromete a "seguir trabajando como hasta ahora, en cada centro de trabajo y también a nivel institucional, para continuar avanzando en la dignificación de un sector imprescindible y esencial, que durante años ha estado marcado por unas condiciones laborales que no se corresponden con la responsabilidad, la exigencia y el valor social del trabajo que desempeñan sus profesionales".