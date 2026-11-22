Floren Aoiz, cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Navarra. - JAGOBA MANTEROLA - EH BILDU

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Navarra, Floren Aoiz, ha defendido este domingo que el voto a la coalición abertzale es el "voto por los derechos" pero también "el voto que dice no al bloque reaccionario".

Así lo ha afirmado en un acto electoral en Lesaka, en el que también han participado la responsable política de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, y el alcalde de la localidad, Ladis Satrustegi

Floren Aoiz ha afirmado que "el voto por los derechos es el de EH Bildu. El que apuesta por la vida de la gente, por las pensiones, por los sueldos y las viviendas dignas. Es el voto honesto, porque hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos". "Trabajamos sin hacer ruido, desde la tranquilidad y el convencimiento que nos dan los y las miles de militantes comprometidas", ha subrayado.

"Es el voto de la política kilómetro cero, la política hecha desde Nafarroa y hacia Nafarroa", ha recalcado, para añadir que "es el voto que dice no al bloque reaccionario, el voto de la Nafarroa que no se conforma". "Para cerrar las puertas a la derecha y dar nuevos pasos hacia un futuro mejor, necesitamos tanta fuerza como sea posible. Tenemos que multiplicar esa fuerza concentrando el voto en EH Bildu", ha destacado.

Por su parte, Miren Zabaleta ha advertido de que "el bloque reaccionario quiere quitarnos el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos: el aborto, la eutanasia, las viviendas, las pensiones, nuestro pueblo". "Pero Navarra gritará alto: mi cuerpo, mi decisión. Las navarras vamos a gritar alto: nuestro pueblo, nuestra decisión", ha subrayado.

Zabaleta ha indicado que EH Bildu está a favor "del derecho a decidir de Navarra" y ha defendido que "Navarra será lo que decida la ciudadanía de Navarra". "Quienes en nombre de los fueros se oponen a cualquier posibilidad de decisión, lo hacen en contra de la democracia", ha criticado.

La responsable política de la coalición en la Comunidad foral ha asegurado que el voto a EH Bildu es "el voto más eficaz para defender los derechos de Navarra, hacer una política de izquierdas valiente y parar el bloque reaccionario". "Juntas somos más fuertes; reunamos nuestras fuerzas votando a EH Bildu", ha apelado.