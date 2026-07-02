La FNMC aporta cerca de 187.000 euros para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la DANA de Valencia

Archivo - Decenas de coches amontonados tras la DANA en Valencia en octubre de 2024. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha publicado la convocatoria de ayudas que permitirá financiar obras de reparación y restitución de infraestructuras municipales con cargo a las aportaciones solidarias realizadas por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB).

La convocatoria cuenta con una dotación total de 192.267,88 euros, de los que 186.905,36 euros proceden de la FNMC "gracias a las aportaciones realizadas por ayuntamientos y concejos navarros en respuesta al llamamiento de solidaridad efectuado tras la catástrofe", destacan desde la entidad navarra.

Las ayudas podrán beneficiar a 175 municipios, de los cuales 104 pertenecen a la provincia de Valencia y 71 a la de Castellón, incluidos en la relación oficial de localidades afectadas por la DANA. La convocatoria establece una ayuda por municipio con cargo a la partida disponible, sin que en ningún caso la subvención pueda superar el coste de la actuación financiada.

Los fondos se destinarán a financiar proyectos directamente relacionados con los daños ocasionados por las inundaciones, mediante la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal o destinados a la prestación de servicios públicos de competencia local. Si, una vez resuelta la convocatoria, quedara remanente económico, éste se distribuirá proporcionalmente entre las entidades locales beneficiarias.

Entre la documentación exigida figura una memoria valorada de las actuaciones, la acreditación de la relación directa entre los daños sufridos y las obras propuestas y la documentación que acredita la titularidad municipal de las infraestructuras objeto de la ayuda. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse antes del 30 de septiembre de 2026.

La FNMC ha valorado que las aportaciones realizadas por las entidades locales navarras durante los días posteriores a la DANA "puedan convertirse ahora en recursos para apoyar la reconstrucción de los municipios afectados". La Federación ha considerado que esta convocatoria "representa el destino efectivo de la solidaridad mostrada por el municipalismo navarro y un ejemplo de colaboración entre entidades locales de distintos territorios para hacer frente a las consecuencias de una emergencia de extraordinaria gravedad".

Para garantizar el seguimiento de la convocatoria y el correcto destino de los fondos, se constituirá una comisión mixta integrada por representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares. Este órgano supervisará la ejecución de las ayudas, resolverá las incidencias que puedan surgir durante su desarrollo y velará por el cumplimiento de los objetivos de la convocatoria.