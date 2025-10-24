La FNMC reclama al Gobierno de Navarra una "mayor agilidad" en las convocatorias de subvenciones a las entidades locales

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) considera que el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2026 mantiene en términos generales "el compromiso con la financiación de los servicios que prestan las entidades locales", aunque persisten cuestiones que "deben seguir mejorándose para reforzar la capacidad de gestión y planificación de los ayuntamientos y concejos", y ha reclamado una "mayor agilidad" en las convocatorias de subvenciones a las entidades locales.

La FNMC ha señalado en una nota que la economía mundial atraviesa un periodo de "elevada complejidad e incertidumbre, con repercusiones directas sobre las haciendas locales, que deben hacer frente a un entorno cada vez más impredecible". "A esta situación se suma la evolución de los Presupuestos Generales del Estado, aún pendientes de definir en aspectos de gran incidencia sobre los gobiernos locales, como la aplicación de las reglas fiscales, las inversiones financieramente sostenibles o la evolución de las retribuciones del personal público", ha afirmado.

En este contexto, la FNMC considera que el anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2026 "mantiene el grueso de la financiación local y respeta los compromisos con los servicios que prestan los municipios y concejos, si bien es necesario seguir avanzando hacia un modelo de financiación más ágil, previsible y adaptado a las necesidades reales de las entidades locales navarras".

En ese sentido, la Federación ha reiterado "la necesidad de agilizar las convocatorias de subvenciones a las entidades locales, ya que en muchos casos se aprueban con retraso y plazos de ejecución y justificación muy ajustados, lo que limita su eficacia y capacidad de ejecución". Además, ha destacado en este ámbito "persisten importantes dificultades en materia de contratación pública, especialmente en aquellos municipios que presentan un mayor riesgo de despoblación, lo que incide negativamente en su capacidad administrativa y en el cumplimiento de los plazos establecidos en dichas convocatorias".

Tal y como estaba previsto, para 2026 el Fondo de Transferencias Corrientes a Entidades Locales se incrementa un 4,4%, mientras que el Plan de Inversiones Locales (PIL) lo hace en un 2,4%, "Tras la aprobación de la nueva ley foral de Haciendas Locales, las entidades locales disponen de un marco más estable de recursos, aunque en algunos aspectos sigue siendo mejorable", ha señalado la FNMC.

En lo que respecta a las transferencias corrientes, el próximo año se vuelve a incluir una única partida, simbólica (10 euros ampliable), para la financiación de la eliminación del amianto en edificios municipales, "a pesar de que el plazo para su ejecución está próximo a finalizar", ha explicado la FNMC.

Por su parte, ha apuntado que la financiación de las escuelas de música mantiene las mismas cuantías que el ejercicio anterior, "sin atender la demanda de incremento trasladada por las entidades locales en los últimos años".

Aumentan, en cambio, las partidas destinadas a políticas de igualdad, pactos de cuidados, convivencia intercultural, lucha contra el racismo y programas de prevención comunitaria, así como las vinculadas a la lucha contra la despoblación, especialmente en el área del Pirineo. La FNMC ha valorado "muy positivamente estos incrementos, dado el impacto que estas políticas tienen sobre la cohesión territorial y la calidad de vida en el medio rural".

En cuanto a las transferencias de capital, se observa un descenso en las partidas del programa Aula Ikasnova y en las destinadas a obras en centros educativos de 0-3 años de titularidad municipal, lo que "resulta incoherente con la estrategia de universalización del ciclo 0-3", ha señalado la Federación.

También se reducen las transferencias de capital en el Departamento de Salud y en Deporte, donde disminuyen los fondos para renovación de instalaciones municipales. En ese sentido, la FNMC ha valorado "positivamente" la nueva partida incorporada para subvencionar reformas en espacios deportivos, aunque se considera "insuficiente" la cantidad asignada.

Por el contrario, el Departamento de Vivienda y Juventud experimenta un incremento del 128%, debido principalmente al aumento de las partidas de transferencias de capital dirigidas a entidades locales para rehabilitación y vivienda rural, lo que la FNMC ha valorado como "un avance muy positivo".