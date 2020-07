El fotógrafo Carlos Cánovas, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2020.

PAMPLONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Carlos Cánovas ha sido propuesto por el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes para recibir el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2020.

Su candidatura fue presentada por el Ateneo Navarro, con el apoyo de profesionales del ámbito fotográfico y la cultura, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola.

Por su parte, el Premio a la Promoción de Talento Artístico, instaurado por primera vez este año para menores de 30 años, ha recaído en Ibán Carmona, joven de 28 años nacido en Pamplona, afincado en Noáin, "músico activo y creativo, especializado en violonchelo y contrabajo, y cofundador de la empresa Suakai", según ha señalado la consejera.

El fotógrafo Carlos Cánovas nació en 1951 en Hellín (Albacete), pero reside en Pamplona desde el mismo año de su nacimiento. Cuenta con una trayectoria que, según el Ateneo Navarro, "le ha convertido en un profesional reconocido y admirado, que ha expuesto en museos, centros de arte navarros y nacionales, y cuenta con obras permanentes en muchos de ellos".

Durante la rueda de prensa, Pedro Salaberri, representante del Ateneo Navarro, ha afirmado que es una "enorme satisfacción" que Carlos Cánovas sea reconocido con este galardón. "Es un artista de los que tienen una forma de entender el mundo y nos la va a contar. Las fotografías que hacía hace 40 años no tienen edad, da lo mismo ver una fotografía de hace 40 años porque sigue vigente. No hace una crónica de un tiempo, sigue siendo igual de actual. No busca la belleza para decir qué bonitos son estos lugares. Los lugares humildes los dignifica, no va buscando la belleza", ha señalado.

Salaberri ha destacado que Cánovas "se formó desde que comenzó su actividad, para saber de fotografía, porque entonces no había estudios, y luego ha sido divulgador de la técnica fotográfica y la teoría, y ha formado a muchos de los fotógrafos que forman parte de nuestro paisaje".

El Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra realizará, de acuerdo con Carlos Cánovas, un proyecto de difusión por importe de 20.000 euros. En el caso de Ibán Carmona, se exhibirá uno de sus proyectos artísticos a lo largo de 2021.

La entrega de los dos premios se hará de forma presencial y en actos separados en los próximos meses en una fecha que todavía está por determinar dada la situación provocada por la crisis del Covid-19. En todo caso, la consejera ha señalado que la entrega de premios "merece celebrarse como corresponde" y cada galardón tendrá un acto propio para que pueda tener "visibilización". Además, dado que el Ministerio de Cultura mantiene su intención de entregar en Pamplona las Medallas de Oro de las Bellas Artes, celebración prevista para mayo pero suspendida por la pandemia, la consejera ha explicado que se buscarán fechas que no "eclipsen" los actos entre sí.

Sobre la presencia o no de los Reyes de España en la entrega del Premio Príncipe de Viana, la consejera ha afirmado que "todavía está por fijar o diseñar el acto en sí, con lo cual todavía no vamos a adelantar ninguna cuestión sobre su celebración o invitación".