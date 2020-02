Francisco Ortigosa (Repsol) dice que "la transformación digital ha cambiado la forma en que hacemos todo"

Publicado 19/02/2020 18:18:44 CET

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles ha visitado la Cámara de Comercio de Navarra Francisco Ortigosa, director de Innovación Tecnológica de Repsol y experto en nuevas tecnologías digitales en el campo de la geociencia, quien ha impartido la conferencia 'La transformación digital es de las personas, la tecnología es el catalizador'.

Durante su intervención ha expuesto el proceso de transformación llevado a cabo en Repsol en los últimos años. También, ha analizado la aplicabilidad de la transformación digital a otros sectores y negocios. Tras su exposición, se ha abierto un diálogo con los asistentes en el que han expuesto sus preguntas y experiencias.

La transformación digital es un proceso disruptivo por el cual las organizaciones se reorganizan para incrementar su eficiencia gracias a la digitalización de procesos y a la implementación dinámica de las nuevas tecnologías. "Ha cambiado nuestra vida, cómo hacemos todo, y la manera en que hacemos negocios también", ha afirmado Ortigosa, que ha explicado que esto ha sucedido porque "la tecnología se ha vuelto más accesible y asequible para la población en general" y, en segundo lugar, porque "ha cambiado la sociedad y esto ha favorecido el cambio tecnológico".

"No solo ha cambiado nuestra manera de hacer todo, sino que las compañías que han propiciado este cambio están teniendo ganancias millonarias. Por el contrario, otras empresas que no se adaptaron al cambio murieron. ¿Por qué? Por no tener en cuenta la disrupción presente y futura", ha señalado.

Para el experto, la solución para que las compañías puedan adaptarse a los cambios es "pensar en generar productos y/o servicios para mercados que no existen todavía". Para ello, "hay que empezar por cambiar la cultura de las organizaciones" y "una vez cambiada la cultura, ya se verán los cambios técnicos que haya que desarrollar".

Y es que, tal y como ha señalado Ortigosa, en esta transformación del negocio, "los algoritmos y TI sólo suponen un 30%, mientras que el resto corresponde a personas y desempeño".

Francisco Ortigosa, cuenta con una trayectoria de 32 años en el sector energético, en los que ha ocupado diversos puestos internacionales en el área tecnológica de Repsol. Como director del Área de Innovación Tecnológica en el centro de investigación Repsol Technology Lab, actualmente lidera el desarrollo de nuevas tecnologías digitales en el campo de la geociencia.

En 2008 recibió un premio de IEEE Specturm por el proyecto Kaleidoscope, como uno de los más innovadores del año 2007, y otro premio en 2009 de Platt's (Standard & Poors) como la mejor tecnología comercial del año. En 2018 recibió el premio INN de Repsol como reconocimiento a los proyectos innovadores en esta área. Recientemente ha recibido el premio Digital Legend de Repsol por su exitosa trayectoria en Transformación Digital y Big Data en los últimos 15 años.

Es autor y coautor de numerosos documentos técnicos presentados en conferencias y publicaciones internacionales. Es ponente principal en conferencias y participante habitual en reuniones sobre transformación digital en el sector energético.