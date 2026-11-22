Acto electoral de Frente Amplio junto al centro de salud del casco viejo de Pamplona. - FRENTE AMPLIO

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha reivindicado este domingo una sanidad pública, "universal y con recursos suficientes para atender las necesidades de toda la población". En esta línea, ha propuesto "mejorar el sistema sanitario, reforzar la atención primaria y frenar la privatización de los servicios".

Así lo han planteado en un acto electoral ante el centro de salud del casco viejo de Pamplona en el que han intervenido Javier Ibáñez, candidato al Congreso por Navarra; Edurne Eguino, médica jubilada y número dos de la candidatura al Congreso; y Ane Sánchez, candidata al Senado por la coalición Senado de Progreso.

Ibáñez ha situado como "compromiso central" destinar el 8% del Producto Interior Bruto a la sanidad pública para garantizar una atención "que cubra todas las necesidades de la ciudadanía". La propuesta busca "reforzar el conjunto del sistema y reducir las desigualdades entre comunidades autónomas, de manera que el lugar de residencia no determine la calidad de la atención recibida".

Eguino ha advertido del "avance de las privatizaciones" y ha defendido la necesidad de "recuperar el protagonismo de la gestión pública frente a las empresas que buscan obtener beneficios económicos con la prestación sanitaria". "El nivel de privatización de los servicios sanitarios es brutal, sigue creciendo y tiene que parar", ha remarcado.

La candidata ha reivindicado la atención primaria como "una prioridad presupuestaria y asistencial". En este sentido, Frente Amplio propone que reciba "al menos el 25% del presupuesto sanitario, en línea con la reivindicación de las asociaciones en defensa de la sanidad pública". Estos recursos "permitirían ampliar las plantillas, reducir las listas de espera y aliviar la presión sobre los servicios de urgencias".

Una mejora que "debe incluir más profesionales de medicina, enfermería y trabajo social, así como una mayor presencia de psicología y rehabilitación en los centros de salud". Eguino ha defendido que las necesidades de la población "se atiendan cerca de donde vive, con servicios accesibles y capacidad suficiente para dar respuesta a tiempo".

Como ejemplo de las mejoras pendientes, ha recordado "los años de reivindicación vecinal y profesional para disponer de un ascensor de acceso al centro de salud desde la calle Calderería". "No debería hacer falta esperar años para tener un recurso tan básico como ese", ha afirmado.

Frente Amplio también plantea "garantizar una atención sanitaria universal para todas las personas residentes, con independencia de su situación administrativa", y ampliar las prestaciones públicas en salud bucodental, gafas, audífonos y rehabilitación, "cuyo acceso sigue condicionado por la capacidad económica".

Eguino ha reclamado más recursos para salud mental, especialmente para la prevención del suicidio y la atención a las personas más vulnerables, además de "mejorar la prevención epidemiológica y la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales". Ha defendido, asimismo, "garantizar el acceso al aborto en la red pública, los cuidados paliativos y la eutanasia".

En materia farmacéutica, la coalición propone "controlar el gasto mediante contratos más transparentes, evaluar los beneficios de los medicamentos y promover una industria farmacéutica pública".

La coalición ha recordado, además, que "la salud también depende de otras políticas públicas: el acceso a una vivienda digna, el empleo de calidad, la protección del medio ambiente y la reducción de la vulnerabilidad social".