Frente Amplio se compromete a impulsar un plan de choque para "reforzar" la atención pública a la salud mental

Los candidatos de Frente Amplio al Congreso y al Senado por Navarra, Javier Ibáñez y Ane Sánchez. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Navarra ha respaldado las medidas anunciadas este sábado por la candidata a la Presidencia, Ada Colau, para "ampliar la cobertura sanitaria pública al dentista, las gafas y los audífono". Unas medidas que deberían acompañarse con un plan de choque para "reforzar" la atención a la salud mental.

En un comunicado, Javier Ibáñez, candidato de Frente Amplio al Congreso por Navarra, ha defendido una atención pública "accesible y continuada". "Vivimos en una sociedad que exige rendir constantemente. Pedir ayuda no puede convertirse en otra carrera de obstáculos. La sanidad pública necesita profesionales y recursos suficientes para atender a quienes lo necesitan", ha reivindicado.

Ibáñez ha recordado que un estudio de FOESSA publicado en 2026, basado en la encuesta de 2024, "sitúa a Navarra como la segunda comunidad con mayor porcentaje de ideación suicida declarada: un 8,48%, frente al 5,46% estatal". "Además, la Cámara de Comptos señaló que en 2024 solo el 43% de las consultas preferentes de la red de salud mental se atendieron dentro del plazo establecido", ha apuntado.

"Hablar de salud mental exige poner recursos: más psicólogos, tiempo para atender y seguimiento. Necesitamos una sanidad pública mejor, no su privatización", ha remarcado Ibáñez. En este sentido, Frente Amplio propone "ampliar las plantillas de psicología en Atención Primaria y de psicología clínica en los servicios especializados, con empleo estable y más plazas de formación sanitaria especializada".

Por su parte, Ane Sánchez, candidata al Senado por Senado de Progreso, ha puesto el foco en la atención infantojuvenil: "Cuando un niño o un adolescente necesita ayuda profesional, no basta con una primera cita: hay que garantizar el seguimiento y acompañar a sus familias".

La coalición plantea "reforzar los equipos infantojuveniles, mejorar su coordinación con pediatría y los centros educativos y garantizar citas de seguimiento con la frecuencia que indiquen los profesionales".

Por todo ello, Frente Amplio Navarra ha llamado al voto para impulsar estas medidas, "fortalecer" el Servicio Navarro de Salud y "revertir las privatizaciones".