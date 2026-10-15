Fuerte dispositivo policial por el acto de Vito Quiles en la Plaza de Yamaguchi, en Pamplona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un fuerte dispositivo policial, integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Foral, custodia la zona de la Plaza de Yamaguchi, en Pamplona, donde a las 18 horas, tiene previsto celebrar un acto el activista Vito Quiles, con el que inicia su gira por España con el mensaje 'Mafia o patria'.

El acto, que en un principio estaba programado en la Plaza del Castillo de Pamplona, se ha trasladado a la Plaza de Yamaguchi por recomendación de la Delegación del Gobierno al haber convocada media hora antes una concentración de colectivos, sindicatos, movimientos juveniles y de pensionistas en protesta precisamente contra el acto anunciado por Vito Quiles.

En la plaza de Yamaguchi se ubican varias terrazas de establecimientos de hostelería, que en su mayoría, debido al acto de Quiles, han decidido retirar las mesas y las sillas.

En su cuenta de la red X, Vito Quiles ha llamado este jueves a la "tranquilidad". "El acto de esta tarde es seguro y lo vamos a celebrar pese a quien le pese", ha escrito, para indicar que "hoy Navarra lucirá más española que nunca aunque no lo quiera la turba proetarra".