El Fuerte de San Cristóbal se convierte en Lugar de Memoria Democrática

La vicepresidenta segunda Ana Ollo y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, presiden el acto organizado con motivo de la Declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática - ÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

La vicepresidenta Ana Ollo y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, han visitado el enclave PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fuerte de San Cristóbal, situado en el monte Ezkaba, se ha convertido desde este martes en Lugar de Memoria Democrática tras la publicación en el Boletín Oficial de Estado de la declaración formal que estaba prevista en el protocolo firmado entre Navarra y el Estado en enero de este año 2026. La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, han asistido a un acto organizado con motivo de la colocación oficial de la placa que lo acredita como Lugar de Memoria. También ambos han copresidido la primera reunión de la Comisión de Seguimiento prevista en dicho acuerdo.

En la entrada del fuerte se ha realizado un acto simbólico con la participación de representantes de asociaciones memorialistas, del Parlamento de Navarra (Comisión de Memoria y Convivencia), de la Delegación del Gobierno de España en Navarra, miembros de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica y del propio Departamento, cargos de las distintas entidades locales de la zona y representantes de otras instituciones como el Defensor del Pueblo o la delegación del Ministerio de Defensa en la Comunidad Foral.

El protocolo suscrito a principios de año entre Navarra y el Estado incluye el compromiso por parte del Ministerio de declarar este edificio, de titularidad del Ministerio de Defensa, Lugar de Memoria Democrática además de otras cuestiones. El Gobierno de Navarra -que cuenta en su red con una treintena de lugares de memoria, según la Ley Foral 29/2018- prevé, por su parte, poner en marcha un espacio de interpretación memorialista en una parte de este edificio situado en lo alto del monte Ezkaba.

En el acto del Fuerte de San Cristóbal, los representantes institucionales del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han subrayado la importancia de profundizar en esta colaboración en materia de Memoria Democrática, especialmente, según ha indicado la vicepresidenta Ollo, "en tiempos donde el negacionismo y la ola reaccionaria de la derecha y la ultraderecha también está afectando a este ámbito". Asimismo, Ollo ha destacado también el trabajo que previamente el Gobierno de Navarra ha impulsado en torno a este lugar, así como la colaboración y la implicación de diversas asociaciones y de entidades locales.

OLLO: "MEMORIA Y COMPROMISO PARA MIRAR AL FUTURO"

"Unas ideas de libertad, democracia o justicia social que siguen siendo plenamente vigentes en este agitado inicio del siglo XXI, plagado de serias amenazas para todos estos valores. Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás", ha señalado la vicepresidenta.

Según ha continuado, "un camino que fue abierto en su momento por la sociedad civil, especialmente asociaciones con Txinparta aquí y, también, de otros colectivos sociales". "Una senda que se ha nutrido de las investigaciones y publicaciones de muchas personas que han puesto al fuerte de Ezkaba en el mapa de la memoria mucho antes de que se coloque una placa. Una ruta en la que las instituciones, aunque se han sumado más tarde, han sido y son también fundamentales. Empezando por las entidades locales, siguiendo por el Parlamento Foral y también el Congreso, que han allanado ese camino con legislación que en otras autonomías y partes del mundo algunos quieren suprimir", ha dicho.

A modo de conclusión, Ollo también ha destacado el impulso y la consolidación de unas políticas públicas de memoria que desde el propio Gobierno de Navarra se han llevado a cabo en los últimos 10 años, dotándolas de la institucionalidad y los recursos que logren que estas políticas se asienten de cara al futuro. "Y lo hemos hecho, lo estamos haciendo, en colaboración con otras autonomías y, lógicamente, con el Estado hoy aquí representado, que ha decidido declarar este fuerte como Lugar de Memoria Democrática. Los gestos y las declaraciones son importantes", ha finalizado.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en esta línea, ha afirmado previamente que "los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación". "La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron", ha comentado.

"También nos interpela a estar alerta ante el avance del neofascimo y el populismo impulsados por la derecha extrema y la extrema derecha -ha continuado el secretario de Estado de Memoria Democrática-. Fueron muchos los que estaban en este fuerte por ser luchadores en pro de la libertad, muchos murieron fusilados tras el intento frustrado de fuga. No los podemos olvidar, sus valores, sus ideales y su compromiso son ejemplos a seguir y a divulgar".

Martínez ha concluido su intervención aludiendo a que aquellos que sufrieron dentro de los muros del fuerte "eran lo mejor de España. No se pueden olvidar nunca. Su memoria nos debe dar alas en defensa de la democracia y la libertad".

Por parte de las familias represaliadas tras el golpe militar de 1936 ha tomado la palabra Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa tras la fuga masiva del Fuerte de San Cristóbal, el 22 de mayo de 1938. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, -con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el "gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino".

Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo "los y las jóvenes conozcan lo que pasó". "No solo en la guerra civil y la dictadura franquista, en este caso, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual", ha reflexionado.

El acto institucional ha concluido con el descubrimiento de una placa instalada con motivo de la declaración, una ofrenda floral y una actuación musical ante la presencia de diversos representantes de la sociedad civil de instituciones locales, autonómicas y estatales.

Previamente al acto en el Fuerte, se ha producido en el Palacio de Navarra la constitución de la comisión de seguimiento contemplada en el protocolo firmado recientemente entre el Estado y Navarra. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en él, se han creado dos instrumentos: por un lado, una comisión de Asesoramiento Científico y Técnico integrada por personas expertas; y, por otro lado, en un ámbito más político e institucional, una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos representantes designados por cada una de las tres partes firmantes del mismo. Así, esta última está copresidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.