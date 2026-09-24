García (PPN) dice que "Navarra necesita un cambio" y afirma que la Comunidad "está peor" desde que gobierna Chivite

El portavoz del PP en el Parlamento de Navarra, Javier García, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad a 24 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PPN en el Parlamento de Navarra, Javier García, ha considerado este jueves que la Comunidad foral "está peor" desde que María Chivite gobierna y ha afirmado que "Navarra necesita un cambio".

"Navarra está peor y además avanza a una velocidad diferente a la del conjunto de España. Lo que empeora en España empeora más en Navarra y lo que mejora en el conjunto de España mejora menos en Navarra", ha indicado García, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra.

El portavoz del PPN ha afirmado que Chivite llegó al Gobierno "hablando de progreso, de transformación y de no dejar a nadie atrás". "¿Dónde está el progreso cuando los principales problemas de Navarra siguen encima de la mesa después de siete años? Nosotros creemos que Navarra necesita un cambio. En la forma de gestionar, en las prioridades, y en la relación entre la Administración y los navarros", ha indicado.

García ha señalado que este es el último curso político de la legislatura y ha destacado que "en el Partido Popular de Navarra creemos que este tiene que ser también el último año del Gobierno" de Chivite. "Y para ello vamos a seguir trabajando. Dentro de unos meses los navarros podrán decidir qué Navarra quieren. Nosotros sabemos la Navarra que queremos y lo que vamos a seguir defendiendo, un cambio de rumbo y una Navarra que vuelva a estar por delante de cualquier interés partidista. Navarra no está condenada a seguir así. Y estamos convencidos de que Navarra puede y merece estar mucho mejor", ha asegurado.

El portavoz del PPN ha incidido en la idea de que Navarra no está mejor ahora que cuando Chivite llegó al Gobierno. "Tenemos un problema cada vez mayor para acceder a una vivienda. Tenemos unas listas de espera sanitarias que siguen creciendo después de que usted y su consejero de Salud prometieran reducirlas. Tenemos unos resultados educativos que deberían preocuparnos y mucho. Tenemos unas infraestructuras estratégicas que acumulan retrasos y problemas. Tenemos dificultades para atraer inversión y para mantener nuestro tejido industrial. Tenemos menos autónomos que hace siete años. Y tenemos una preocupación creciente por la seguridad", ha subrayado.

Javier García ha destacado que "mientras todo esto ocurre, cada año nos encontramos ante un presupuesto y una inversión récord" en Navarra. "El techo de gasto no financiero para 2027 alcanza los 6.850,6 millones de euros. Es un nuevo máximo histórico. Y, sin embargo, ¿qué recibe el ciudadano? Más listas de espera, imposibilidad de acceso a una vivienda, más problemas educativos, y más parálisis de infraestructuras", ha señalado.

Precisamente, sobre infraestructuras ha destacado que "hay dos palabras que definen la situación: parálisis y retrasos". "Ni TAV. Ni Canal de Navarra. Ni Belate. Ni N-121-A. Y seguimos sin poder circular hacia Madrid por una vía completa de alta capacidad mediante la A-15. Vamos a terminar esta legislatura con los principales proyectos estratégicos en una situación muy parecida a la que tenían cuando comenzó", ha censurado.

"MODELO FALLIDO" DE RENTA GARANTIZADA

Por otro lado, Javier García ha señalado que "desde que Chivite llegó al Palacio de Navarra en 2019 y hasta 2025 la pobreza en Navarra ha aumentado un 60%, mientras que en el conjunto de España ha descendido un 6%".

El portavoz 'popular' se ha referido en este ámbito a la renta garantizada, para señalar que "el modelo actual es un modelo fallido y necesita una reforma". "Según el Informe Anual de la Renta Garantizada correspondiente a 2025, solo el 22% de las personas perceptoras en edad laboral accedió a un empleo y únicamente 1.187 prestaciones fueron extinguidas por incorporación laboral, lo que representa el 7,43% del total de unidades familiares atendidas durante el año", ha explicado.

Ante ello, García ha señalado que "hay despilfarro, no hay mecanismos de control y, sobre todo, no hay inserción laboral". "Los datos hablan por sí solos. Desde el Partido Popular hemos planteado un Derecho Navarro a la Inclusión Activa. Queremos un sistema que proteja a quien lo necesita, pero que también acompañe a las personas hacia la autonomía y el empleo. Una ayuda social tiene que ser un apoyo para recuperar la autonomía, no una solución permanente a una situación de exclusión", ha afirmado.

El portavoz del PPN ha dedicado también parte de su intervención a la obra de desdoblamiento del túnel de Belate, que es "probablemente el mejor ejemplo de cómo este Gobierno ha gestionado una infraestructura estratégica". "El Gobierno defendió durante meses la posibilidad de pagar más de 8 millones de euros de sobrecostes a la UTE Acciona-Osés mediante la fórmula del enriquecimiento injusto. Todo parte de un procedimiento de adjudicación envuelto en sospechas, luego llegaron los problemas, luego los sobrecostes, llegó el reparo suspensivo del interventor general. Después llegaron los informes jurídicos. Y los propios servicios jurídicos del Gobierno concluyeron que no podía utilizarse esa fórmula para pagar los sobrecostes", ha indicado.

García ha indicado que "finalmente la presidenta anunció la rescisión del contrato y una nueva licitación para terminar las obras pendientes". "Señora Chivite, la pregunta es muy sencilla, ¿por qué insistieron durante meses en buscar una fórmula para pagar unos sobrecostes que finalmente sus propios servicios jurídicos dijeron que no podían pagarse de esa manera?", ha planteado.

El portavoz del PPN ha afirmado que "hoy las obras siguen pendientes y Navarra sigue esperando". "Estamos hablando de una infraestructura fundamental, de millones de euros de dinero público y también de decisiones políticas que tienen responsables", ha señalado.