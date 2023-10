García (PPN) dice que "no es el momento" de abrir una ponencia sobre la Lorafna, que tacha de "cesión" del PSN a Bildu

PAMPLONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Navarra y portavoz del grupo parlamentario, Javier García, ha afirmado este viernes que "no es el momento" de abrir una ponencia parlamentaria sobre la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) y ha considerado que dicha ponencia es una "cesión" del PSN a EH Bildu, una "trampa en la que ha caído el Partido Socialista con tal de mantenerse en el poder".

En una rueda de prensa, García ha relatado que en 2022 el PSN votó en contra de una resolución que proponía abrir una ponencia para realizar una reforma de la Lorafna que "actualizase el estatus político de Navarra", pero que, recientemente, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado en la Cámara una propuesta formal para crear una comisión que estudie posibles cambios en la norma.

"¿Qué explicación dan los señores del Partido Socialista o qué ha pasado en menos de un año para cambiar de opinión y que ahora tengan que desdecirse de su voto en aquel entonces?", ha cuestionado el 'popular'. A su juicio, "está claro, lo único que ha cambiado es la posición en el Gobierno, un Gobierno débil, muy débil".

"Esa debilidad es fruto de esas cesiones que tiene que hacer el Partido Socialista al mundo nacionalista. Y en este caso le piden una ponencia para hacer modificaciones de calado de la ley del Amejoramiento del Fuero, cuando todos sabemos que es la piedra angular y el fundamento de la sociedad navarra. Todo según disponga Bildu y los que se quieren cargar Navarra, anexionarla al País Vasco", ha subrayado.

Ha incidido García en que "esto es la cesión, la trampa en la que ha caído el Partido Socialista con tal de mantenerse en el poder". "Claro está que todavía no sabemos cuál es el papel que está jugando Navarra, el papel que tiene reservado Navarra en las negociaciones del señor Santos Cerdán -diputado navarro y secretario de Organización del PSOE- para que su jefe, su secretario general, el señor Sánchez, mantenga su Gobierno. Por eso no sería nada descabellado pensar que nos regalarán al País Vasco cuando menos lo esperemos y eso es lo que digo, lo que firma, lo que sentencia Bildu y a lo que el Partido Socialista cede en esta cuestión con la apertura de esta ponencia", ha dicho.

El 'popular' se ha mostrado en contra de esta ponencia porque, a su juicio, en estos momentos "las continuas cesiones a las cuales está sometido el Partido Socialista" hacia EH Bildu "harán que claudique ante lo que pidan los nacionalistas".

"Podemos debatir si otro momento será para abrir este debate. Hoy no es el momento para hacerlo. Hoy no es ese momento, porque estamos viendo las peticiones de los independentistas, estamos viendo las peticiones de Bildu, y el Partido Socialista ha sobrepasado una línea roja en el que va a tener que volver a arrodillarse ante las innumerables peticiones y ante el chantaje de los golpistas, de los nacionalistas", ha criticado. En este sentido, ha considerado que "abrir ahora el melón de la Lorafna, con un Gobierno tan débil y tan dependiente, de los nacionalistas e independentistas, sólo beneficiaría a estos últimos".

A su juicio, a los navarros "les importa la subida del precio de los alimentos, les importa el precio de la energía y es ahí donde tienen que estar los gobernantes, y es ahí donde esperamos que esté la señora Chivite, solucionando los problemas de la sociedad navarra". "Y no tratando de realizar cambios de una ley que ahora no requiere de una actualización ya que estamos ante un gobierno débil y ante un gobierno fraccionado donde las únicas mayorías que se logran son contrarias al interés general de Navarra y donde el propio partido que gobierna no es capaz de sacar adelante su propia agenda, sino la de que los socios le marcan", ha reivindicado.

Por otro lado, ha señalado que "en caso de resultar aprobada", la modificación de la Lorafna "se sometería a la aprobación de las Cortes Generales en lectura única". Al ser una ley orgánica, "exigiría también el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, que tendrá la última palabra". En este sentido, ha remarcado que el Partido Popular tiene 143 senadores y sus votos "son decisivos".

Según García, Chivite "lo sabe, y su única opción sería pactar con sus socios por la puerta de atrás, que es lo que creemos que puede pasar, una manera de saltarse los trámites, torticera a nuestro a nuestro entender, y de trocear y romper Navarra tal y cual la conocemos". "Por ello le pedimos a la señora Chivite que no ceda, que no ceda al chantaje de sus socios con respecto a la Lorafna, que preste atención a los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía navarra", ha incidido.

En respuesta a los medios de comunicación sobre el momento en el que sí se podría, a su juicio, abrir dicha ponencia, ha señalado que cuando haya "el mismo sentir que hubo cuando se aprobó la Lorafna en aquel 1982, cuando las mayorías eran totalmente diferentes a las que hoy son ahora", y cuando haya una mayoría "que no dependa del independentismo y cuando no dependa del chantaje que, como digo, pone siempre por delante los partidos nacionalistas". "En aquel año, el PNV votó que no y EH Bildu, lo que antiguamente era HB, ni siquiera participó en la votación", ha relatado.