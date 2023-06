García (PPN) dice que UPN no pactó la reforma laboral, "pactó la continuidad de Sánchez"

Critica que los regionalistas "salvaron a Sánchez por intereses partidistas"



PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Navarra, Javier García, ha afirmado que UPN no pactó la reforma laboral, "pactó la continuidad de Sánchez, y lo hizo en una cena con el ministro Bolaños y Santos Cerdán -secretario de Organización del PSOE-".

En un comunicado, García ha criticado que los regionalistas "salvaron a Sánchez por intereses partidistas, no por los intereses de España o Navarra", y que con su decisión "pretendían contribuir al peor gobierno que ha tenido nuestro país".

"Si tan buena le parecía la reforma laboral a Esparza, la hubiese aprobado sin intentar sacar rédito político para su partido. Tampoco entendemos que haya criticado tanto, después de querer votar a favor, la figura de los fijos discontinuos", ha señalado García.

En este sentido, el 'popular' ha considerado que "UPN no puede engañar a los navarros con la idea de que quiere ganar al 'sanchismo', cuando pactaron con ellos la continuidad de Sánchez en la Moncloa". "Si no se hubiese mostrado ese apoyo por parte de tantos partidos minoritarios, como el suyo, Sánchez ese día hubiese comenzado a perder apoyos. Pero no fue así", ha subrayado.

Además, el dirigente 'popular' ha trasladado al presidente de UPN, Javier Esparza, que "debería preocuparse más por evitar un gobierno de Bildu que en criticar al Partido Popular".