El Gayarre acoge este viernes la representación de 'Los dos hidalgos de Verona', de Shakespeare

Archivo - Teatro Gayarre de Pamplona. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las primeras obras escritas por William Shakespeare, la comedia de enredo 'Los dos hidalgos de Verona', visita el Teatro Gayarre de Pamplona este viernes, 16 de octubre, a las 20 horas.

La pieza teatral contiene algunos de los ejemplos iniciales de temas shakespearianos clásicos, como los triángulos amorosos, los disfraces y la exploración del amor y la amistad.

La dirección corre a cargo del británico Declan Donnellan, fundador junto a Nick Ormerod de la compañía internacional de teatro Cheek by Jowl. Desde 1981 han creado más de 40 producciones, que se han representado en más de 50 países.

El elenco de la función lo conforman Juan Vinuesa, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Carmen Mayordomo, Antonio Prieto e Irene Serrano.

El equipo artístico lo completan el propio Nick Ormerod (dramaturgia y diseño de escenografía y vestuario), Josete Corral, (traducción, asesoría de dramaturgia y ayudante de dirección), Celeste Carrasco (diseño de vídeo), Sandra Vicente & Kevin Dornan (diseño de sonido), Marc Álvarez (música original) y Amaya Galeote (movimiento y escenografía).

Centrada en la amistad y el amor, la obra explora temas como la traición y el perdón a través de las peripecias de Valentín y Proteo, dos jóvenes nobles de Verona que son amigos inseparables. Sin embargo, sus caminos se separan cuando Valentín parte hacia Milán en busca de aventuras, mientras Proteo se queda en Verona con su amada Julia. Tiempo después, el padre de Proteo lo envía también a Milán, donde se encuentra con Valentín, quien se ha enamorado de Silvia, la hija del duque de Milán. El problema surge cuando Proteo también se enamora de Silvia.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com con un precio general según ubicación de la butaca entre 25 euros y 12 euros (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada). Son aplicables los habituales descuentos del 50% para menores de 30 años inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo, del 15% para mayores de 65 años y del 5% para familias monoparentales y numerosas.