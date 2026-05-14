Geroa Bai apuesta por el Gobierno de "progreso" y emplaza a Chivite a liderar la situación para que haya "estabilidad"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario Geroa Bai, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha manifestado,después del desencuentro vivido este jueves entre PSN y Geroa Bai en el debate de la ley de educación, que la coalición "ha apostado siempre y lo sigue haciendo" por el Gobierno de "progreso y plural", y ha emplazado a la presidenta María Chivite a que "lidere esta situación, a que la recomponga y a que garantice la estabilidad y el entendimiento entre los socios".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcona, ha manifestado, tras la tensión protagonizada entre los socios del Ejecutivo, que "todo este proceso nos lleva a hacer una reflexión porque estamos ante una cuestión de fondo: cómo se gobierna en coalición, cómo se construyen acuerdos y cómo se toman decisiones en materias tan sensibles como al educación".

Ha señalado así que "la educación exige diálogo, exige consenso y responsabilidad compartida y más en un Gobierno plural que necesita acuerdos amplios". A su juicio, a la situación hoy vivida "no se tenía que haber llegado, en esa reflexión Geroa Bai estará".

El portavoz de Geroa Bai ha indicado, después de que el portavoz del Gobierno haya anunciado que se convocará a una reunión a los socios de Ejecutivo, que "estamos ante una situación importante y creemos que tiene que ser la presidenta la que la lidere y podamos llegar a acuerdos para sustentar la situación en la que nos encontramos, después de un proceso difícil para todos".

"Estamos ante una cuestión de fondo, de cómo se gobierna en coalición, cómo se toman decisiones en materias tan sensibles como la educación", ha comentado Azcona, quien ha afirmado que "no puede seguir sucediendo que estemos ante este tipo de situaciones". "Gobernar en coalición es compartir, consensuar y atender a las mayorías que pueden sostener los acuerdos", ha dicho, para recordar al PSN que "no gobierna solo".

(Seguirá ampliación)