Geroa Bai y Bildu insisten en eliminar el artículo 67 del acuerdo sobre la modificación de la ley del Convenio

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tanto Geroa Bai como EH Bildu han insistido este lunes, después de que la consejera de Economía y Hacienda propusiera crear un comité de expertos en torno al Convenio Económico y que se vote la reforma acordada con el Gobierno central tal cual está, en eliminar el artículo 67 del acuerdo sobre la modificación de la ley del Convenio.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado que solo votarán a favor de la modificación de la ley del Convenio Económico "siempre que se elimine de la reforma el artículo 67". Ha indicado que la propuesta de reflexión desde el departamento tiene "tiempo para la negociación". Y a su juicio, "lo razonable será trasladar con posterioridad del periodo de reflexión, en este caso sobre el índice de imputación, cualquier decisión por parte del Parlamento". "La reflexión que se propone desde Hacienda es positiva pero hace más necesaria que nunca la eliminación de la reforma del artículo 67", ha indicado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha manifestado que el Gobierno foral "no ha respondido" a la propuesta realizada por este grupo de eliminar "un artículo concreto" de la modificación de la ley foral del Convenio Económico acordada con el Estado y ha considerado que lo planteado el jueves por la consejera "no es de recibo" porque "no hay una relación entre las cuestiones que se plantearon y la respuesta del Gobierno". "Creemos que el Gobierno contesta con un 'a donde vas, manzanas traigo': no ha respondido a lo que se planteó", ha dicho, para añadir que "no queremos creer que el Gobierno ha hecho esta propuesta como una estrategia de marketing". Ha manifestado así que muestran "una voluntad de diálogo y con la mano tendida para debatir lo que hay que debatir".

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha manifestado que, en este tema, "está todo abierto, estamos estudiando la propuesta y sigue todo abierto". "Es un paso que agradecemos y nos parece importante el hecho de ponerse en contacto con nosotros, que hayan recapacitado de que una ley como ésta tiene que venir con consenso al Parlamento. Fue un grave error traerla sin acuerdo al Parlamento", ha opinado.

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "la aclaración incluida mejora y da seguridad al estatus de Navarra, fortalece el régimen foral y el Gobierno de Navarra intenta escuchar introducir una serie de cuestiones que pueden mejorar el entendimiento en torno al Convenio". "Ahora hay un periodo para que se reflexione y se tome una decisión", ha dicho, para mostrarse "a favor del consenso en torno a la ley del Convenio y alejarla de la disputa política". "Hay que rebajar el tono sobre esto y pensar en Navarra y en los navarros", ha comentado, para afirmar que espera y desea que "la reflexión de los grupos posibilite aprobar la ley".