Geroa Bai fija como prioridades la "defensa de Navarra, su autogobierno y el Estado del Bienestar"

Geroa Bai presenta sus bases políticas para las elecciones generales del 29 de noviembre. - GEROA BAI

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha definido sus bases políticas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, situando "la defensa de Navarra, el autogobierno, el Estado del Bienestar y la pluralidad" como principales prioridades de su acción política en las Cortes Generales. El documento de bases políticas puede consultarse en euskera y castellano en la página web de la coalición: geroabai.eus.

En un comunicado, la coalición ha advertido que estos comicios se celebran en un contexto marcado por "el avance de la ultraderecha y por el riesgo de involución en derechos sociales, civiles y políticos". Ante esta situación, ha destacado que "la defensa de la democracia debe ir necesariamente acompañada de políticas públicas que refuercen el bienestar de la ciudadanía, protejan a las clases medias y garanticen unos servicios públicos sólidos".

En este sentido, ha considerado que "la respuesta al avance de la ultraderecha no puede limitarse a acuerdos institucionales, sino que debe traducirse en una gestión eficaz, gobiernos estables y políticas que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía".

Uno de los principales ejes de las bases políticas de Geroa Bai es "la defensa de Navarra como sujeto político con voz propia y capacidad de decisión". La coalición ha reivindicado que las decisiones que afectan a la Comunidad foral "deben responder a los intereses de la ciudadanía navarra y no quedar condicionadas por las estrategias o los intereses de las direcciones políticas de Madrid".

En este contexto, Geroa Bai defiende "el reconocimiento efectivo de la bilateralidad establecida en la LORAFNA y el cumplimiento de las transferencias pendientes", así como "una presencia reglada de Navarra, con voz y voto, en aquellas instituciones europeas que abordan materias de competencia foral".

La coalición también sitúa entre sus prioridades "el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de infraestructuras ferroviarias y regadíos, la definición de la conexión de Navarra con la Y vasca y la posición de la Comunidad foral en la planificación eléctrica de 2030".

Asimismo, ha subrayado "la necesidad de modificar la Ley de Secretos Oficiales para avanzar en el reconocimiento del daño causado y posibilitar el esclarecimiento de casos como el de Mikel Zabalza".

DEFENSA DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO ECONÓMICO

Por otro lado, Geroa Bai ha advertido del riesgo que supondría "una reforma constitucional que cuestionara el reconocimiento de los derechos históricos y, con ello, instrumentos fundamentales del autogobierno navarro como el Convenio Económico".

En este sentido, ha recordado que "Vox ha planteado la supresión del Concierto y del Convenio Económico" y ha opinado que "su eventual participación en un Gobierno del Partido Popular situaría estos instrumentos ante un riesgo que Navarra no puede ignorar".

Por ello, Geroa Bai sitúa la defensa de la "vigencia" del Convenio Económico como una de sus prioridades políticas, en tanto que "herramienta básica para garantizar la capacidad de Navarra de decidir sobre sus recursos y ejercer su autogobierno".

Las bases políticas de la formación recogen también la necesidad de "reforzar el Estado del Bienestar como elemento fundamental para garantizar la cohesión social y la calidad democrática". Para la coalición, "la gestión económica y social de los últimos años no ha respondido suficientemente a las dificultades de las clases medias, que siguen afrontando el estancamiento de los salarios medios, el incremento del coste de la vida y, especialmente, las dificultades de acceso a la vivienda".

En este ámbito, ha apostado por impulsar políticas que "permitan recuperar el poder adquisitivo, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y garantizar unos servicios públicos sólidos frente a los recortes".

La coalición ha considerado que "el próximo ciclo político debe servir también para abordar los asuntos pendientes que afectan al futuro de Navarra, entre ellos la transferencia de la competencia de becas, los compromisos en materia de regadíos y la planificación energética y ferroviaria".

Por último, Geroa Bai ha reivindicado la pluralidad como "uno de los pilares fundamentales de la convivencia en Navarra" y ha advertido del "riesgo de involución en derechos y libertades ante el avance de posiciones contrarias a los derechos civiles y al reconocimiento de la diversidad".

En este sentido, se marca como prioridades "el mantenimiento de los derechos conquistados por el colectivo LGTBI, el refuerzo de las políticas públicas de protección de las mujeres víctimas de violencia machista, las políticas de memoria histórica y democrática, la defensa de las lenguas oficiales y el compromiso con una sociedad abierta y de acogida". También "el refuerzo de las políticas frente al cambio climático y la defensa de la pluralidad territorial y política del Estado".