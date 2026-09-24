Geroa Bai hace un balance "positivo" del gobierno pero exige "lealtad" y advierte que "la paciencia se agota"

Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha hecho un balance "positivo" del trabajo de los socios al frente del Gobierno de Navarra. No obstante, ha advertido frente a la "inercia" y ha reclamado "lealtad con los socios" o, si no, "la paciencia se agota".

En su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Azcona ha destacado que "vivimos un momento político complejo en Europa, en el Estado y también en Navarra" y, por eso, la Comunidad foral "no puede limitarse a gestionar el día a día" sino que "debe generar confianza en los navarros", "pensar en el futuro y decidir qué quiere ser".

En este sentido, ha dicho a Chivite que el Ejecutivo foral ha tomado "decisiones erróneas que han sido ya corregidas cuando Geroa Bai lo ha exigido, como en el caso de Belate o en Educación, o que habrá que corregir, como en el caso del 112". Azcona ha advertido de que las "incertidumbres" políticas y económicas "están consolidando un panorama de insatisfacción social, cada vez más evidente". Y ha afirmado que "gestiones accidentadas como la que su partido ha hecho en Belate no pueden volver a ocurrir, nunca".

Azcona ha afirmado que "durante estos años hemos demostrado que es posible gobernar desde la pluralidad", que "se puede discrepar y acordar" y que "se puede formar parte de una mayoría y exigir al Gobierno". Ha remarcado, no obstante, que los acuerdos no son "un cheque en blanco" sino que "tienen sentido" cuando "se cumplen". Y cuando no, "se corrige" y "se exige". Ha destacado la "estabilidad política y económica" en Navarra durante las últimas tres legislaturas pero ha advertido ante "la inercia de dejarnos llevar sin búsqueda de objetivos o sin ambición".

El representante de Geroa Bai ha llamado a hacer de la pluralidad "un signo de fortaleza, no de enfrentamiento", construyendo "espacios de respeto también con los adversarios y, sobre todo, lealtad con los socios". "Si no, presidenta, la paciencia se agota", ha subrayado. Por eso, ha abogado, en los meses que quedan de legislatura y "en la previsión de la siguiente", por trabajar en "la defensa del interés general de una Navarra fuerte y capaz ante los retos que vivimos".

Al respecto, ha llamado a "batallar" a los "totalitarios" dando "repuesta a las demandas de la sociedad". "El camino que hemos hecho juntos los socios de Gobierno tiene un balance positivo e importante en Navarra" pero "no es suficiente". "La sociedad navarra tiene retos nuevos que, desde la democracia, desde la política tenemos que responder", ha señalado.

GARANTIZAR QUE BELATE "CONTINÚE Y TERMINE"

El portavoz de Geroa Bai se ha referido, también, a los túneles de Belate para señalar que la necesidad de estas obras "no puede servir para rebajar las exigencias de rigor con las que debe hacerse". Ha indicado que "no es una cuestión exclusivamente jurídica y técnica, es también política porque si hay un problema de gestión, hay que explicarlo".

Ha llamado a "garantizar que una obra estratégica para Navarra continúe y termine, pero hacerlo con seguridad jurídica, con transparencia y con todas las garantías para el dinero público". Y ha añadido que "si una situación de esta dimensión ha provocado cambios en la estructura de gestión, incluida la salida del director general responsable, el Parlamento tiene derecho a conocer las razones de esas decisiones y las responsabilidades que correspondan".

Por otro lado, Azcona ha defendido que "Navarra necesita una economía productiva capaz de generar empleo de calidad, ingresos públicos y oportunidades"; para lo que es necesario "preparar el siguiente ciclo industrial" aprovechando la transición energética y digital. Igualmente, ha reivindicado que la política agraria "tiene que permitir que haya actividad económica y vida en nuestros pueblos". A este respecto, ha destacado que "Europa y Madrid toman decisiones que afectan directamente a nuestra capacidad industrial, energética y agraria" y ha resaltado que "Navarra tiene que estar ahí defendiendo su posición".

En materia sanitaria, ha señalado que "afronta nuevas necesidades, más cronicidad, más envejecimiento y nuevas demandas", reforzando la Atención Primaria y "trabajando sobre las listas de espera y sobre la organización de los profesionales". Para ello, la futura ley foral de Salud "tiene que servir para afrontar esos cambios con ambición". En dependencia, ha subrayado que "requiere planificación, no podemos esperar a que la presión sobre los servicios sea insoportable para actuar". Y en Educación, ha pedido que no sea "un instrumento de confrontación a base de decisiones cortoplacistas".

En materia de vivienda ha defendido que "necesitamos políticas de alquiler, vivienda protegida y medidas para quienes tienen dificultades", pero también "necesitamos construir porque si la demanda crece y la oferta no lo hace, la política de vivienda termina administrando una escasez que se convierte en un problema estructural".

En cuanto a la política lingüística con el euskera, Azcona ha reconocido que "Navarra ha avanzado" pero ha considerado que queda pendiente "reconocer la oficialidad del euskera" en toda la Comunidad. "Navarra no tiene por qué elegir entre sus lenguas, tiene que reconocerlas y hacer posible que convivan", ha manifestado.

También ha valorado que "Navarra ha avanzado mucho en el reconocimiento de las víctimas y en la construcción de políticas de memoria". Un "camino que tiene que continuar: reconocer a las víctimas no puede depender de quién las causó ni de qué ideología tenían quienes las sufrieron". "Y la convivencia no significa olvidar, significa recordar para que nunca más la violencia o la exclusión sean utilizadas para imponer ideas", ha recalcado.

El portavoz de Geroa Bai ha reivindicado que "Navarra desarrolle plenamente sus competencias" y ha recordado que hay "competencias y transferencias pendientes" como la de becas, la I+D+i, la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social. A su vez, ha apostado por la "estabilidad presupuestaria", para lo cual es necesaria "una Hacienda ordenada" que "permite bajar presión fiscal cuando corresponde, invertir cuando es necesario y sostener los servicios públicos cuando llegan las dificultades". En esta línea, ha defendido que "es imprescindible que el Convenio Económico se adapte a los nuevos tiempos".