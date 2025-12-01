Geroa Bai, "insatisfecho" con las propuestas del PSN ante el sobrecoste de Belate

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha afirmado que los representantes de su coalición han salido "insatisfechos ciertamente con las propuestas" que les han trasladado la presidenta María Chivite y el PSN en el encuentro que han mantenido los tres socios del Gobierno de Navarra (socialistas, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) para abordar las discrepancias respecto a los sobrecostes en las obras del túnel de Belate.

Al término de la reunión, que ha tenido lugar en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona ha explicado que "les hemos exigido y les hemos puesto encima de la mesa algo que ya hemos venido diciendo estos días, en primer lugar, queremos saber cuáles son las causas que hicieron que el departamento -de Cohesión Territorial- aceptase una modificación propuesta por la UTE de más del 10%, una modificación que ha supuesto ese sobrecoste". "En segundo lugar, también queremos conocer y valorar por qué el consejero faltó a la verdad a la hora de explicar esas modificaciones y desde luego que se pongan en marcha medidas y se diriman responsabilidades políticas que devuelvan la confianza al conjunto de los socios", ha subrayado.

Pablo Azcona ha destacado que "esto es lo que hemos pedido y salimos insatisfechos con las propuestas que nos han realizado la presidenta y el Partido Socialista".

Azcona ha declina explicar cuáles han sido esas propuestas del PSN y ha afirmado que les corresponde a los socialistas darlas a conocer, del mismo modo que no ha concretado si el PSN ha planteado algún cese. "Yo creo que son ellos los que tienen que explicar la propuesta que han hecho, pero desde luego seguimos exigiendo todas esas responsabilidades. No se dijo la verdad en su momento, tanto a los socios de Gobierno como a la propia ciudadanía y, por tanto, no se explicó bien ese sobrecoste del 10% que se aceptó por parte del departamento", ha insistido.

El portavoz de Geroa Bai ha afirmado que "el informe del interventor general deja a las claras evidentemente cuáles son los sobrecostes que atienden a una explicación técnica correcta y en este caso desde luego hay explicaciones que se dieron en su momento que no atienden a la verdad y, por tanto, se tiene que explicar por qué se hizo en su momento así, y mientras no se explique y no se tomen las responsabilidades políticas oportunas, evidentemente, para Geroa Bai no será suficiente".

Pablo Azcona ha explicado que desde el PSN "han quedado en analizar nuestra solicitud, que ya es pública, y desde luego, ante la insatisfacción de las propuestas realizadas, estamos a la espera de una reflexión en ese sentido".

Preguntado sobre si este escenario podría derivar en una ruptura en el Gobierno, Azcona ha señalado que "de momento vamos a esperar a que la respuesta atienda a las demandas de Geroa Bai, que son las demandas también de explicación que deben a la ciudadanía para explicar un sobrecoste de estas características y los argumentos que en su momento se dieron públicamente".

Insistido nuevamente sobre si considera que está en peligro el Gobierno, Azcona ha respondido que "lo que considero es que es necesario explicar todos estos términos para que se vuelva a restablecer la confianza necesaria entre los socios de Gobierno".

"Hemos planteado en este caso a los representantes del Partido Socialista y a la presidenta que se diriman exactamente las responsabilidades de por qué en su momento no se atendió a la realidad y se dieron unos argumentos para aceptar una modificación de la obra que no atienden a la realidad, según el informe del interventor general", ha insistido.

Sobre los plazos que manejan para resolver esta situación, Pablo Azcona ha afirmado que esto es "lo suficientemente importante y urgente para que se nos dé una respuesta lo más rápido posible, pero desde luego en estos momentos no hay un plazo establecido, pero creemos que es urgente, ya lo era el viernes".