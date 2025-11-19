Geroa Bai muestra su "preocupación" por el nuevo informe de la UCO pero pide "no sacar conclusiones antes de tiempo"

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha mostrado este miércoles su "preocupación" por las revelaciones recogidas en el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el 'caso Cerdán', pero ha pedido "no sacar conclusiones antes de tiempo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcona ha recordado que hay "una investigación policial y con derivadas judiciales que está abierta" y ha apostado por esperar a las "conclusiones" de estas investigaciones".

Ha destacado que desde Geroa Bai hay "tolerancia cero hacia los casos de corrupción" y ha mostrado "preocupación" ante "las informaciones que vamos conociendo", pero ha llamado a "no sacar conclusiones antes de tiempo". "Las investigaciones acabarán en su caso, si procede, en una derivada judicial y las conclusiones las sacaremos cuando haya conclusiones de la propia investigación en ese sentido", ha insistido.

Preguntado por la mención a la expresidenta del Gobierno de Navarra y actual senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, en el informe de la UCO, Azcona ha explicado que "hace referencia a un supuesto correo electrónico que en este caso se manda a la presidenta" por parte de Antxon Alonso, dueño de Servinabar. Algo que ha enmarcado "en la absoluta normalidad de los cientos de correos que entiendo que reciben las presidentas o la administración, que está en contacto con el conjunto de la sociedad y, en este caso, en el ámbito empresarial". "Yo creo que entra dentro de la normalidad" y no tiene "nada que ver" con "un caso de corrupción", ha subrayado.