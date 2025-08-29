Geroa Bai pide la retirada "inmediata" de la pancarta en favor de Txiki y Otaegi en Pamplona

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha expresado este viernes su rechazo y condena a la exhibición de una pancarta firmado por Sortu en favor de los miembros de ETA Txiki y Otaegi en un colegio público de Pamplona y ha pedido, en el sendo del Gobierno municipal, que sea retirada de forma "inmediata".

Geroa Bai ha considerado en una nota que "este tipo de acciones no contribuyen a la construcción de una convivencia democrática, plural y respetuosa con todas las víctimas de todas las violencias injustas e ilegítimas".

Así, la coalición ha pedido en el equipo de Gobierno municipal la retirada de la pancarta "en coherencia con el compromiso adquirido" por Pamplona y por Navarra "con la paz, la memoria y la convivencia".

Asimismo, Geroa Bai ha criticado "la apropiación que ciertas formaciones políticas están haciendo de la memoria de estas dos personas y que están siendo utilizadas para acreditar una historia que se demostró de terror y que presupone el camino que hubieran elegido".

Para Geroa Bai, "es imprescindible avanzar hacia una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos, la pluralidad y la democracia, donde no tengan cabida actos que ensalcen a quienes vulneraron esos valores fundamentales".