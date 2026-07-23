Geroa Bai propone que el euskera sea oficial en toda Navarra y que la ciudadanía refrende la reforma de la Lorafna

Archivo - Unai Hualde (d), presidente del Legislativo foral y parlamentario de Geroa Bai, y Pablo Azcona, portavoz de este grupo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha propuesto que el euskera sea oficial en toda Navarra, que la ciudadanía refrende una hipotética reforma de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) y que el Parlamento foral pueda asumir la iniciativa de poner en marcha una reforma de esta ley, algo que actualmente sólo tiene reconocido el Gobierno de Navarra.

La coalición ha presentado este jueves en una rueda de prensa las principales propuestas que planteará en la ponencia del Parlamento de Navarra para la actualización de la Lorafna, para lo que los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo 29 de septiembre.

Unai Hualde, presidente del Legislativo foral y parlamentario de Geroa Bai, y Pablo Azcona, portavoz de este grupo, han presentado las diez ideas básicas que conformarán las conclusiones que presentará Geroa Bai en la ponencia.

Así, entre otros planteamientos, Hualde ha considerado que "es hora de reconocer que el euskera, lengua propia de Navarra junto con el castellano, tenga el carácter de lengua oficial en el conjunto de la Comunidad foral de Navarra".

Preguntado sobre la posibilidad de alcanzar un consenso en torno a este planteamiento, Unai Hualde ha afirmado que el Partido Socialista "ha asumido en las últimas semanas algo que ya estaba reconocido en la ley foral del euskera, que es una lenguna propia de Navarra, y siendo eso así, lo coherente es que sea oficial en toda Navarra, y que ese estatus permita hacer unas políticas de especial protección al euskera". "No tiene sentido que el Gobierno español del Partido Socialista esté defendiendo la oficialidad del euskera en Europa y sin embargo, allí donde reconoce que es una lengua propia, en Navarra, no se defienda", ha señalado.

Otro de los planteamientos de Geroa Bai para la reforma de la Lorafna es que "la ciudadanía navarra" debe estar "en el centro". En ese sentido, según ha señalado Pablo Azcona, "la nueva Lorafna debe descansar snecesariamente sobre la libre voluntad democrática de la ciudadanía navarra". "Ese nuevo marco a partir de una reforma sustancial de la actual Lorafna precisa ser refrendado por la ciudadanía navarra, lo cual supondría un plus de legitimidad sobre la norma actual", ha indicado.

Azcona ha señalado que "la singularidad de nuestro régimen foral es compatible con la profundización democrática y no puede justificar que en pleno siglo XXI la ciudadanía de nuestra Comunidad foral no tenga voz, constituyendo una injustificable excepción en el ámbito autonómico del Estado español".

Otra de las propuestas de Geroa Bai es incluir "medidas que fortalezcan las instituciones recogida en la Lorafna, empezando por el propio Parlamento, Gobierno, Presidencia de la Comunidad foral y otras que se han ido incorporando a la realidad institucional de la Comunidad como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Comptos o el Consejo de Transparencia". Dentro de ellas, considera "imprescindible recoger la potestad de que el Parlamento de Navarra, como institución representativa de la ciudadanía navarra, tenga capacidad directa para promover la reforma de la Lorafna, como sucede en el ámbito de los estatutos autonómicos".

Unai Hualde también ha explicado la propuesta de Geroa Bai de "fortalecer mecanismos de colaboración para profundizar" en las relaciones con territorios limítrofes "desde la realidad institucional y política propia de Navarra, especialmente en los casos en los que existan especiales vínculos históricos, culturales y lingüísticos", en referencia a la Comunidad Autónoma Vasca, la Mancomunidad de Iparralde y el Departamento de Pirineos Atlánticos.

Asimismo, Geroa Bai quiere una presencia "fuerte" de Navarra en Europa, promoviendo que tenga "voz y voto en el Ecofin como región con Hacienda propia" y una participación activa en organizaciones como la Macrorregión de Arco Atlántico.

Otras propuestas de Geroa Bai son incorporar un lenguaje inclusivo a la Lorafna para evitar la discriminación de género y visibilizar a "todas las personas", así como recoger un catálogo de derechos y deberes de la ciudadanía navarra para "garantizar nuestro modelo social y democrático".

Asimismo, la coalición plantea ampliar el elenco competencial de Navarra para abordar cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la transformación digital, la inteligencia artificial, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios o la necesidad de "blindar la democracia frente a los autoritarismos".

Geroa Bai también quiere "garantizar una relación Navarra-Estado sustentada en el principio de bilateralidad real y efectiva, con respeto a un régimen foral que, según está ya reconocido, no puede modificarse unilateralmente pero que tampoco pueda ser vaciado con erosiones competenciales o con el frecuente recurso jurisdiccional por parte del Estado".

Por último, Geroa Bai considera que el preámbulo de la Lorafna "obedece a una determinada visión historicista e identitaria" y aboga por "aprovechar esta reforma para sustituirlo por un preámbulo acorde con la realidad de la Navarra plural en la que vivimos".

Unai Hualde ha planteado como objetivo que el Parlamento de Navarra pueda finalizar la legislatura con un acuerdo que constituya "un mandato al Gobierno de Navarra para emprender la reforma, que lo razonable por plazos sería que se acometiera en la próxima legislatura".

Preguntado sobre el planteamiento que ha realizado el Gobierno de Navarra de reducir limitaciones a la capacidad de la Presidencia del Ejecutivo de adelantar elecciones, Unai Hualde ha explicado que es algo que su formación está analizando, pero ha indicado que "podría tener sentido". "Parece que mantener esas limitaciones no tiene sentido a la vista de lo que sucede en otros estatutos", ha señalado.