El candidato de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona. - GEROA BAI

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, ha reclamado este jueves "seguir profundizando en el desarrollo del Convenio Económico para ampliar la capacidad de Navarra de decidir sobre su política fiscal" y "garantizar que las reformas de la financiación autonómica respeten los derechos y los intereses de la Comunidad foral".

En este sentido, Azcona ha defendido que "el Convenio Económico es una herramienta fundamental de nuestro autogobierno y debemos seguir desarrollándolo para que Navarra tenga mayor capacidad de decisión sobre sus recursos y su política fiscal". De esta forma, ha manifestado que "la reforma de la financiación autonómica y la condonación de deuda a las Comunidades Autónomas quedaron pendientes con el adelanto electoral", pero ha advertido de que "cualquier iniciativa que se retome en este sentido en la próxima legislatura deberá garantizar que Navarra no resulte perjudicada".

"Navarra no puede acabar asumiendo, a través de su aportación al Estado, las consecuencias económicas de decisiones sobre la financiación o la deuda de otras comunidades autónomas por lo que en Geroa Bai exigimos garantías y acuerdos que respeten nuestro régimen foral", ha señalado Azcona.

Asimismo, el candidato de Geroa Bai al Congreso ha reivindicado "ambición y firmeza para seguir profundizando en el autogobierno de Navarra" ya que, si bien ha valorado los avances alcanzados con la modificación del Convenio Económico aprobada en 2025, ha considerado que "siguen siendo insuficientes para desarrollar plenamente la capacidad de Navarra de decidir sobre sus impuestos".

En este sentido, ha subrayado la necesidad de "seguir avanzando en el desarrollo del Convenio Económico para ampliar la capacidad normativa de Navarra sobre las diferentes figuras impositivas, incluidos impuestos básicos como el IVA, que la Comunidad foral gestiona y recauda, pero que actualmente no puede regular". "En Geroa Bai somos ambiciosos en la defensa de nuestro autogobierno y no nos conformarnos con recaudar determinados impuestos sin tener capacidad para regularlos puesto que entendemos que Navarra debe poder decidir sobre su propia política fiscal", ha defendido Azcona.

Por su parte, la candidata de Geroa Bai al Senado, Mayte Espinosa, ha reclamado también que Navarra tenga voz y voto en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN) ya que, tal y como ha señalado, "no tiene sentido que decisiones que afectan directamente a nuestras competencias fiscales se adopten sin que Navarra pueda participar en ellas con capacidad de decisión".

Asimismo, Espinosa ha reivindicado "el carácter solidario y responsable del Convenio Económico frente a quienes lo presentan como un privilegio y ha criticado que se utilice como instrumento de confrontación política". Por último, ha afirmado que "una mayor capacidad fiscal debe servir también para desarrollar políticas propias que permitan fortalecer los servicios públicos, apoyar a las rentas medias y bajas y favorecer la actividad económica y el empleo de calidad".