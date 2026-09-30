Geroa Bai reclama que el perjuicio en la zona de Baztan-Bidasoa por la paralización de Belate "sea el menor posible"

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, con representantes de la coalición en Baztan-Bidasoa. - GEROA BAI

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha llamado trabajar en una "solución" para que "el perjuicio derivado" de la paralización de las obras de duplicación de los túneles de Belate en la zona de Baztan-Bidasoa "sea el menor posible".

Azcona se ha reunido en Lesaka con cargos municipales de la coalición en Baztan-Bidasoa para analizar la situación generada tras la paralización de las obras de Belate, así como "las consecuencias que esta decisión tendrá para la zona". Además, se ha analizado en qué estado de ejecución se encuentra el resto de proyectos de la N- 121-A.

Asimismo, los cargos de la coalición han trasladado su preocupación ante "la incertidumbre generada" en torno a una infraestructura considerada "estratégica para la comarca ya que la N-121-A constituye una vía fundamental para la zona", explican desde Geroa Bai en un comunicado.

En este sentido, Azcona ha reconocido que "estamos recogiendo una preocupación que es comprensible porque es una obra estratégica, largamente demandada y que afecta directamente al día a día de miles de personas". Por eso, ha defendido que, ante la situación generada, "hay que trabajar para encontrar una solución que permita garantizar que las obras se terminen y para que el perjuicio derivado de esta situación sea el menor posible".

Por otro lado, ha resaltado que este encuentro "es un ejercicio de transparencia" con los representantes de Geroa Bai que "reclamamos que los titulares de Obras Públicas del Gobierno de Navarra hagan también en la zona" debido a "la incertidumbre y preocupación existente por el devenir de este proyecto".

Según ha explicado, "lo que hemos querido trasladar a quienes viven aquí es que Geroa Bai trabajará en una solución que dé respuesta a las necesidades de la zona y que lo haga con garantías de que se podrán acabar las obras, sabiendo que los contratiempos y la gestión que hasta ahora se ha hecho en Belate van a suponer un retraso en los trabajos y un perjuicio que debería ser el menor posible para la zona".

Por eso, ha considerado que "habrá que analizar las consecuencias" de la decisión que han llevado a paralizar las obras de duplicación de los túneles de Belate y, en su caso, "las responsabilidades que pudieran derivarse de las decisiones adoptadas durante la tramitación y ejecución de la obra".